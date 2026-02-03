Путин назвал рукотворным замедление роста ВВП в 2025 году

Президент России Владимир Путин провел первое в этом году совещание по экономическим вопросам. По словам главы государства, ВВП России по итогам 2025 года вырос на 1%. Инфляция составила 5,6%.

Замедление роста ВВП в 2025 году «было не просто ожидаемым, оно, можно сказать, было даже рукотворным», отметил господин Путин. «Оно связано с целенаправленными действиями по снижению инфляции»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

В начале 2026 года инфляция ускорилась до 6,4%, отметил президент. «Это тоже ожидаемо, в том числе связано с перенастройкой налоговой системы, в том числе повышением НДС»,— подчеркнул Владимир Путин.

«Мы с вами понимаем, насколько важна умеренная, предсказуемая динамика цен для благополучия российских семей, для работы предприятий и организаций, для государственных финансов и для инвестиционного процесса, для инвестиционных планов»,— добавил глава государства.