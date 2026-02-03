Роспотребнадзор сообщил о незначительном росте заболеваемости ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 9,6% по сравнению с прошлой неделей, сообщили в Роспотребнадзоре. Всего в стране зарегистрировано 665 тыс. случаев, что соответствует уровню середины октября 2025 года.

Одновременно с этим вторую неделю подряд ведомство фиксирует снижение количества заболевших гриппом. «По данным лабораторного мониторинга за циркулирующими респираторными вирусами, также отмечается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. Отмечается увеличение доли риновирусов»,— говорится в сообщении надзорной службы.

Также, по данным Роспотребнадзора, по итогам пятой недели 2026 года в стране зарегистрировано около 5,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 5,8% больше, чем на прошлой неделе.

В службе призывают россиян соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, носить маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания гражданам советуют оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Наталья Костарнова