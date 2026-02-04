Выживают только сильнейшие

В 2025 году в Татарстане, Чувашии и Марий Эл число ликвидированных компаний значительно превысило количество вновь созданных. Наиболее значительный дисбаланс в процентах отмечен в Марий Эл, где «смертность» бизнеса оказалась на 31% выше «рождаемости». В абсолютном выражении самый большой разрыв продемонстрировал Татарстан — 1105 организаций. Эксперты связывают эту динамику с последствиями высокой ключевой ставки, ограничивающей доступ к кредитам, ужесточением регуляторного и налогового давления, ростом административной нагрузки, а также сохраняющимся высоким уровнем затрат на сырье, энергию и аренду.

В 2025 году в Марий Эл «смертность» бизнеса превысила его «рождаемость» на 31%. Число ликвидированных компаний (532) оказалось на 163 больше, чем созданных (369). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Чувашии этот дисбаланс составил 22%. За год в республике было закрыто 911 предприятий против 707 открытых.

Наиболее значительное отставание в абсолютных цифрах отмечено в Татарстане, где разрыв между созданными (5084) и ликвидированными (6189) организациями достиг 1105 единиц. В процентном соотношении «смертность» превысила «рождаемость» на 18%.

Основным негативным фактором федерального уровня, который привел к превышению числа ликвидированных компаний над созданными, является высокая ключевая ставка, ограничивающая доступ к кредитному капиталу как для стартапов, так и для действующего бизнеса, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Также свою роль сыграли ужесточение регуляторного и налогового давления, рост административной нагрузки и сохраняющийся высокий уровень издержек на сырье, энергию и аренду после периода инфляции.

«Перед нами очевидный симптом системного кризиса в предпринимательской экосистеме ПФО. Татарстан с абсолютными числами демонстрирует куда больший масштаб хозяйственной активности, чем Чувашия или Марий Эл. Это отражает его традиционное положение как одного из наиболее развитых и экономически мощных регионов с развитым промкомплексом, наличием крупных корпораций и более диверсифицированной экономикой», — отметил Дмитрий Жарский.

В целом по России в 2025 году наблюдалось сокращение числа новых коммерческих организаций на 20% по сравнению с предыдущим годом. По оценкам аналитиков FinExpertiza, этот показатель составил 173 тыс. и стал самым низким за последние четырнадцать лет. При этом количество ликвидированных компаний выросло на 15%, достигнув 233 тыс. В результате «смертность» бизнеса превысила его «рождаемость» на 26%.

Влас Северин