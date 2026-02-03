С угля срезают объемы

Аналитики ждут сокращения производства и потребления угля в мире в ближайшие два года, что приведет к росту конкуренции за экспортные рынки. Сокращение отгрузок прогнозируется из России, Австралии и Индонезии, а рост — из США. Российский экспорт в краткосрочной перспективе поддержит увеличение добычи в непосредственной близости от основных рынков сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 2027 году мировое потребление угля может снизиться на 1,4% в сравнении с 2025 годом, до 8,72 млрд тонн, добыча — на 3%, до 8,83 млрд тонн, экспорт — на 4,7%, до 1,4 млрд тонн. Такие оценки приводятся в материалах Института развития и экономики транспорта (ИЭРТ).

По этим прогнозам, наиболее заметно за ближайшие два года сократится потребление угля в ЕС — на 83 млн тонн, Китае — на 74 млн тонн и США — на 41 млн тонн. Рост спроса ожидается в Индии (на 86 млн тонн) и странах Юго-Восточной Азии (на 57 млн тонн). Существенное снижение добычи прогнозируется в Китае (на 167 млн тонн) и Индонезии (на 65 млн тонн). Увеличение производства ожидается только в Индии — на 65 млн тонн. Экспорт, следует из материалов ИЭРТ, среди основных стран—поставщиков угля больше всего сократит Индонезия — на 62 млн тонн, а небольшой рост поставок — на 3 млн тонн — ожидается из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Россия, по этим прогнозам, в 2027 году относительно 2025 года сократит добычу угля на 2 млн тонн, экспорт — на 6 млн тонн. По предварительным данным, которые приводил вице-премьер Александр Новак, в 2025 году в России добыто 440 млн тонн угля. Таким образом, в 2027 году производство может снизиться примерно на 0,5%. Экспорт угля в 2025 году Минэнерго оценивало более чем в 200 млн тонн, ЦЦИ — в 203 млн тонн. Следовательно, в 2027 году к 2025 году объем поставок может снизиться примерно на 3%.

«Тенденция к увеличению доли собственного угля в потреблении ключевых импортеров за счет наращивания внутренней добычи привела к сокращению объемов мировой торговли в 2025 году. В обозримом будущем прогнозируется дальнейшее сокращение спроса на импортный уголь, что приведет к усилению конкурентной борьбы за рынки сбыта»,— пишут эксперты ИЭРТ.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что угольная генерация в Китае и Индии до сих пор составляет более 50% энергобаланса этих стран. Индия, добавляет он, вероятно, будет наращивать свою промышленную базу, как минимум планируется увеличение выплавки стали до 300 млн тонн на горизонте следующих пяти-десяти лет. В то же время Китай может начать перемещать часть промышленности в страны Юго-Восточной Азии, которые в последнее время наращивали установленную мощность во многом за счет объектов угольной генерации, продолжает аналитик. По его словам, Россия может сохранить объемы экспорта угля за счет увеличения поставок на рынки стран Глобального Юга.

США, отмечает господин Красноженов, конкурируют с Россией только в сегменте коксующегося угля. Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев среди ключевых направлений экспорта американского угля называет Индию, страны ЕС, Японию, Южную Корею и Бразилию. По его словам, наибольшая конкуренция с российскими поставщиками наблюдается на индийском рынке, где доли России и США в совокупном импорте коксующегося угля оцениваются примерно по 15%. «Дополнительное влияние на объемы поставок может оказать динамика торгово-экономических отношений между Индией и США, включая возможные изменения тарифной политики»,— добавляет эксперт.

Основатель проекта N.Trans Lab, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Мария Никитина считает, что падение экспорта российского угля в ближайшие два-три года будет незначительным, если не произойдет опережающего в части железнодорожных тарифов роста транспортных затрат. «В первую очередь это связано с ростом добычи в Якутии и на востоке, где себестоимость производства ниже из-за более коротких транспортных плеч»,— поясняет она. Кроме того, отмечает госпожа Никитина, сохранению объемов российского экспорта может способствовать преднамеренное сокращение добычи угля в Индонезии.

Полина Трифонова