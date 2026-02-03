Номера на снегоходы, квадроциклы и тракторы будут выдавать по новым правилам

Минсельхоз опубликовал для обсуждения на regulation.gov.ru проект новых правил государственной регистрации самоходных машин и других видов техники. Под эти понятия подпадают различные тракторы, сельскохозяйственные, дорожные и уборочные машины, а также снегоходы, квадроциклы, вездеходы и болотоходы. Вся эта техника регистрируется в органах гостехнадзора, подведомственных Минсельхозу.

Новые правила регистрации потребовались в связи с тем, что действующее постановление правительства РФ №1507 утрачивает свою силу с 1 сентября 2026 года. Опубликованный проект в целом повторяет существующие правила, но содержит несколько нововведений.

Органы гостехнадзора, в частности, смогут признавать ранее проведенную регистрацию самоходной машины недействительной при выявлении «факта фальсификации документов», а также при уничтожении идентификационной маркировки или номеров основных компонентов техники. В этом случае владельцу машины направят письменное уведомление с указанием причин и оснований для аннулирования регистрации.

Также предлагается поменять механизм присвоения номеров. Сейчас за каждым субъектом закреплен код региона и список серий номеров, которые может использовать гостехнадзор при регистрации техники. К примеру, в Красноярском крае на снегоход могут выдать номер 9999МВ24, а 9999СУ24 не могут, потому что серия СУ разрешена только в Ставропольском крае, Волгоградской области и ряде других субъектов. В Магаданской области, например, разрешены номера серий ММ, МН, МА, ОХ, ОУ, РА, в Тыве — ТА, ТВ, ТК, ТМ, ТН, в Северной Осетии — ТА, ТВ, ТК, ТМ, ТН. Минсельхоз хочет убрать это ограничение, чтобы регионы могли использовать любые серии на свое усмотрение в номерах (по аналогии с правилами регистрации авто в ГИБДД).

«Разработка проекта осуществлена с учетом результатов анализа правоприменительной деятельности органов гостехнадзора, рассмотрения обращений граждан относительно вопросов регистрации самоходных машин и иных видов техники»,— говорится в пояснительной записке к проекту. Его обсуждение продлится до 18 февраля.

