«МегаФон» нарастил долю сим-карт с российской операционной системой — сегодня на отечественные решения приходится уже более 50% всех сим-карт, закупаемых оператором. Их тестирование и валидация проходят в собственной лаборатории компании. По своим характеристикам сим-карты не уступают зарубежным аналогам — как с точки зрения безопасности, так и по пользовательскому опыту. При этом софт отечественных сим-карт полностью совместим с телеком-инфраструктурой «МегаФона» и алгоритмами идентификации абонентов.

Японская компания Nissan Motor, ушедшая с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в России товарный знак автопроизводителя Infiniti, который входит в концерн. Знак зарегистрирован по одному классу международной классификации товаров и услуг — автомобили и их компоненты.

Минцифры сообщило о рекордном числе переносов мобильных номеров в прошлом году. По данным ведомства, оператора сменили почти 5,5 млн абонентов. Динамику связывают в том числе с новыми тарифами и акциями операторов.