Во Франции 14-летний школьник напал с ножом на учительницу

В коммуне Санари-Сюр-Мер на юго-востоке Франции 14-летний школьник нанес несколько ножевых ранений своей 60-летней учительнице рисования. Об этом сообщила газета Le Figaro. Подростка арестовали, его обвиняют в покушении на убийство.

По словам нескольких источников, школьник во время урока внезапно встал и нанес учительнице три или четыре ножевых ранения в живот и руку. В этот момент в классе находилось 22 ученика, сообщил префект департамента Вар Симон Бабре.

Жизнь учительницы сейчас под угрозой, сообщил прокурор Тулона Рафаэль Баллан. «В последнее время между 14-летним мальчиком и его учительницей были напряженные отношения… Он, по-видимому, был зол на нее за то, что она сообщила о нем»,— рассказал он и отметил, что эту версию еще предстоит подтвердить. Прокурор добавил, что на данном этапе «никаких религиозных или политических мотивов» нападения не выявили.

Источник в полиции сообщил Le Figaro, что ученик до этого получал «несколько предупреждений» от учительницы, предположительно из-за поведения. По словам прокурора Тулона, у подростка были проблемы в семье. После нападения на учительницу он выбежал из класса во двор, где его задержал сотрудник школы. BFM TV сообщил, что мальчик находился под наблюдением педагогического учреждения.

Учеников изолировали, а затем эвакуировали. Завтра занятий в школе не будет, однако ученики и сотрудники смогут прийти туда, чтобы пообщаться с психологами или побыть с одноклассниками.