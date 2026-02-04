Проблемы со спросом сдерживают деловую активность в КНР

Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая в январе сократился до 49,3 пункта с 50,1 пункта в декабре, следует из данных Национального бюро статистики КНР. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали показатель на уровне 50 пунктов. Значения выше этой отметки, напомним, свидетельствуют о росте активности, ниже — о спаде.

Субиндекс новых заказов опустился до 49,2 пункта с 50,8 пункта в декабре, выпуска — до 50,6 пункта с 51,7 пункта, занятости — до 48,1 пункта с 48,2 пункта. До минимума за полгода снизился индикатор, отражающий ожидания предпринимателей на краткосрочную перспективу: показатель, впрочем, остался в положительной зоне, составив 52,6 пункта после 55,5 пункта в декабре. Некоторое его снижение аналитики связывают со сложностями, с которыми, несмотря на демонстрируемую устойчивость отгрузок, сталкиваются экспортеры. Так, тревогу поставщиков вызывает давление, оказываемое США на торговых партнеров КНР: например, американский президент Дональд Трамп грозит 100-процентными пошлинами Канаде, если та заключит с Китаем торговое соглашение.

Рассчитывать китайским производителям пока не приходится и на спрос внутри страны. Стимулирование потребления, как следует из поступающих данных, остается для Китая актуальной задачей. В конце 2025 года розничные продажи росли заметно медленнее (см. график), чем ожидалось, в результате экономика КНР в четвертом квартале увеличилась на минимальные за три года 4,5%. Китайские власти уже выделили дополнительные средства на программу трейд-ин, которая действует в стране с 2024 года. Другие меры поддержки, как ожидается, будут анонсированы после традиционной мартовской сессии Всекитайского совета народных представителей.

Из разбивки по размерам бизнеса следует, что PMI крупных компаний в КНР снизился на 0,5 процентного пункта (п. п.) и составил 50,3 пункта. Индекс деловой активности средних предприятий оценивается в 48,7 пункта (на 1 п. п. ниже декабрьского значения), малых — в 47,4 пункта (меньше на 1,2 п. п.). Композитный (общий) PMI в Китае в начале года составил 49,8 пункта после 50,7 пункта в декабре, следует из оценок Нацбюро статистики. PMI в сфере услуг и строительства в январе снизился до 49,4 пункта — это минимум с декабря 2022 года, в декабре 2025-го показатель составлял 50,2 пункта. Аналитики ожидали его повышения до 50,3 пункта.

