Свердловский районный суд Костромы взыскал с железнодорожного перевозчика почти 160 тыс. руб. в пользу 39 школьников и их родителей за ненадлежащее оказание услуг на маршруте Москва — Казань. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе поездки пассажирский вагон не был заправлен питьевой водой, туалеты не работали на всей протяженности маршрута. Кроме того, перевозчик допустил посадку пассажира с неприятным запахом из-за поломки используемых им медицинских изделий.

Истцы настаивали, что указанному гражданину должны были отказать в перевозке, а доставленные неудобства причинили физические и нравственные страдания.

Суд взыскал с перевозчика половину стоимости билетов, компенсацию морального вреда от 1 до 4,5 тыс. руб. каждому истцу, а также штраф в размере 50% от присужденных сумм за отказ удовлетворить требования во внесудебном порядке. Решение вступило в законную силу.

Анар Зейналов