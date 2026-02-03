В Башкирии четыре человека погибли в аварии с «КамАЗом»

В Белебеевском районе «КамАЗ» столкнулся с Lada Granta, в аварии погибли четыре пассажира легкового автомобиля. Об этом сообщил руководитель Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

ДТП случилось на 27-м километре дороги Белебей—Аксаково—Аксеново.

Судя по кадрам ГАИ, «КамАЗ» вез цистерну. У легковой машины снесена крыша, смяты двери и передняя часть автомобиля.

Начальник ГАИ Башкирии выехал на место аварии. Кроме того, на место происшествия должен прибыть заместитель Белебеевского межрайонного прокурора Михаил Григорьев. По данным надзорного ведомства, один из погибших — водитель Lada Granta.

«Личности погибших устанавливаются. Пожарные МЧС России проводят работу по деблокированию и извлечению тел»,— сообщили в Главном управлении МЧС Башкирии.

Идэль Гумеров