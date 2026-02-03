Капитализация Walmart превысила $1 трлн

Капитализация крупнейшей в США розничной сети Walmart впервые превысила отметку в $1 трлн. Как сообщает агентство Reuters, это произошло после того, как в ходе сегодняшних торгов на бирже NASDAQ акции Walmart выросли на 2%.

За последние полгода акции Walmart прибавили почти 30%. Ритейлеру удается удерживать позиции, несмотря на значительный рост издержек в условиях инфляции и введенных президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин. Две недели назад Walmart вошла в индекс NASDAQ-100, откуда была исключена AstraZeneca. Компания ожидает, что по итогам финансового года чистые продажи вырастут на 4,8–5,1%. Сейчас сеть Walmart представлена в 19 странах мира и владеет почти 10,8 тыс. магазинов.

Компания стала первым ритейлером, вошедшим в клуб обладателей триллионной капитализации, где доминируют технологические гиганты. Наряду с Walmart в числе тех, чья капитализация превышает $1 трлн,— компании Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), Broadcom, Tesla и еще одна нетехнологическая компания — Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.

Алена Миклашевская