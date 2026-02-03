Суд обязал снести два незаконных киоска в районе шоссе Космонавтов

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление администрации Индустриального района к предпринимателю Тахиру Кадырову с требованием снести незаконные павильоны по адресу: шоссе Космонавтов, 347. Как следует из материалов дела, суд постановил обязать Тахира Кадырова и Анну Сорокину снести два незаконных павильона: нефункционирующий, принадлежащий господину Кадырову и «Мрамор Гранит Памятники», принадлежащий госпоже Сорокиной, поскольку ГУ МЧС России по Пермскому краю установило, что подъезд пожарных автомобилей к этим двум НТО с одной продольной стороны по всей длине отсутствует. Также с предпринимателей суд постановил взыскать госпошлину в размере 50 тыс. руб. с каждого. В остальной части иска было отказано, поскольку нарушений при размещении двух других НТО: «Овощи, фрукты», принадлежащего Афзалшоху Хомидову и «Мясной», принадлежащего Елене Долговой, обнаружено не было.

Районные власти обратились в суд с иском к господину Кадырову в апреле 2025 года. В базе Rusprofile указано, что ИП Тахир Кадыров ведет деятельность в Перми с 1995 года. Основным видом деятельности предпринимателя является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. По данным 2ГИС, на указанном участке находятся четыре строения. В павильонах располагаются точки питания, табачный и продуктовые магазины, а также торгово-производственная компания по созданию памятников.