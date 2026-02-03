Литературная премия имени В. Г. Распутина объявила финалистов сезона

Национальная литературная премия имени Валентина Григорьевича Распутина объявила десять финалистов пятого сезона. Шорт-лист опубликован на сайте премии.

Финалистами стали:

Александр Аннин — «На сто первой версте»;

Надежда Горлова — «Цыганкино кольцо, красная смальта»;

Анастасия Ермакова — «Из-за елки выйдет медведь»;

Василий Киляков — «Двое на всей земле»;

Наталья Короткова — «Сердце-вещун»;

Владимир Личутин — «Груманланы»;

Алексей Поселенов — «Последнее лето»;

Александр Седалищев — «Хозяйка таежной реки»;

Михаил Тарковский — «42-й до востребования»;

Вячеслав Щепоткин — «Билет на поезд к вечной мерзлоте».

По мнению членов экспертного совета премии, эти произведения наиболее ярко отражают «традиции глубокой реалистичной прозы, которые характерны творчеству классика русской литературы». На участие в пятом сезоне поступило 112 заявок от авторов из 33 регионов России, а также из Великобритании, Грузии, Казахстана, Киргизии и Франции. Жюри выбирало финалистов премии из 92 книг.

Произведения из шорт-листа рассмотрит жюри. Имена лауреатов премии объявят 15 марта, в день рождения Валентина Распутина.

Литературная премия имени В. Г. Распутина учреждена Российским книжным союзом и Правительством Иркутской области в память о русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине. Премия проходит раз в два года при поддержке Минцифры и госкорпорации «Ростех».