Литературная премия имени В. Г. Распутина объявила финалистов сезона
Национальная литературная премия имени Валентина Григорьевича Распутина объявила десять финалистов пятого сезона. Шорт-лист опубликован на сайте премии.
Финалистами стали:
- Александр Аннин — «На сто первой версте»;
- Надежда Горлова — «Цыганкино кольцо, красная смальта»;
- Анастасия Ермакова — «Из-за елки выйдет медведь»;
- Василий Киляков — «Двое на всей земле»;
- Наталья Короткова — «Сердце-вещун»;
- Владимир Личутин — «Груманланы»;
- Алексей Поселенов — «Последнее лето»;
- Александр Седалищев — «Хозяйка таежной реки»;
- Михаил Тарковский — «42-й до востребования»;
- Вячеслав Щепоткин — «Билет на поезд к вечной мерзлоте».
По мнению членов экспертного совета премии, эти произведения наиболее ярко отражают «традиции глубокой реалистичной прозы, которые характерны творчеству классика русской литературы». На участие в пятом сезоне поступило 112 заявок от авторов из 33 регионов России, а также из Великобритании, Грузии, Казахстана, Киргизии и Франции. Жюри выбирало финалистов премии из 92 книг.
Произведения из шорт-листа рассмотрит жюри. Имена лауреатов премии объявят 15 марта, в день рождения Валентина Распутина.
Литературная премия имени В. Г. Распутина учреждена Российским книжным союзом и Правительством Иркутской области в память о русском писателе, публицисте, общественном деятеле Валентине Распутине. Премия проходит раз в два года при поддержке Минцифры и госкорпорации «Ростех».