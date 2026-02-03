У спроса кончился заряд

В 2025 году рынок новых электромобилей в Татарстане сократился на 37,3%, а гибридных автомобилей — на 14,3%. Продажи электрокаров упали с 451 до 283 единиц, причем лидер сегмента Zeekr столкнулся со снижением на 69%, тогда как бренд Evolute, напротив, нарастил реализацию на 56%. На рынке гибридов общее число проданных авто сократилось с 1383 до 1185. Эксперты связывают спад с высокой ключевой ставкой, удорожанием кредитов, ростом стоимости машин, а также насыщением спроса после пиковых продаж предыдущих лет и недостаточным развитием зарядной инфраструктуры.

В Татарстане за год продажи электромобилей сократились на 37%, а гибридов – на 14%

Рынок новых электромобилей в Татарстане в 2025 году сократился на 37,3% по сравнению с прошлым годом, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе «Автостата». Всего в республике было реализовано 283 электромобиля против 451 годом ранее.

Лидер рейтинга, Zeekr, несмотря на первое место по количеству проданных машин, столкнулся со снижением продаж на 69%. В 2024 году в регионе продали 211 автомобилей этой марки, а в 2025 — только 65. Второй по объемам продаж бренд, Evolute, напротив, нарастил реализацию на 56%, а третий, «Амберавто» производства калининградской компании «Автотор», впервые вошел в рейтинг, продав за год 38 единиц техники.

Среди моделей наиболее заметное падение продемонстрировал прошлогодний бестселлер Zeekr 001, чьи продажи обрушились на 74%. В то же время модель Evolute i-Joy показала рост на 320%, а новая модель «Амберавто А5» возглавила рейтинг популярности.

Рынок новых гибридных автомобилей в Татарстане показал более сдержанное снижение на 14,3%. Лидер сегмента, Lixiang, сократил продажи на 56%, тогда как второй по объёмам бренд Voyah, напротив, увеличил реализацию на 9,6%.

Наиболее заметные изменения среди моделей гибридов затронули семейство Lixiang. Флагманская модель Lixiang L9 столкнулась со снижением продаж на 78%, а Lixiang L7 на 59%. Продажи Lixiang L6, напротив, нарастили объемы на 50%. Лидером сегмента остаётся Voyah Free с показателем 269 проданных автомобилей и ростом на 9,3%. В рейтинг также вошла новая модель Geely Galaxy Starship 7, сразу занявшая четвертое место с результатом 79 единиц.

Эксперты связывают спад на рынке электромобилей и гибридов с высокой ключевой ставкой, ростом стоимости автокредитов и удорожанием машин из-за утилизационного сбора и условий альтернативного импорта. Также сказалось насыщение спроса после пиковых продаж прошлых лет и недостаточное развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

«Снижение продаж гибридов в регионе в 2025 году также обусловлено финансовыми причинами (дорогие кредиты, увеличение стоимости, инфляция), также сказалось насыщение рынка после 2024 года. Динамика продаж электромобилей и гибридов в республике в 2025 году скорее является коррекцией, чем полномасштабным кризисом», — отметил в беседе с «Ъ Волга-Урал» ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Эксперт добавил, что в 2026 году рынок электромобилей республики вероятно будет характеризоваться стагнацией с объемом продаж 260-310 штук с возможным восстановлением во второй половине года при смягчении денежно-кредитной политики.

По итогам 2025 года Татарстан занял пятое место в России по количеству публичных зарядных станций для электромобилей. Согласно данным «Автостата», в республике насчитывалось 246 таких объектов. Общее число публичных зарядных станций в стране по состоянию на конец третьего квартала превысило 6,4 тысячи. Лидерами по их количеству являются Москва (828 станций) и Московская область (761 станция). В пятёрку регионов с наиболее развитой зарядной инфраструктурой также входят Краснодарский край (414 станций) и Санкт-Петербург (392 станции).

В ноябре 2025 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому к 2028 году в республике должно быть разернуто не менее 350 зарядных станций для электромобилей. В документе отмечается, что улучшение экологической обстановки, сокращение выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности являются приоритетами социально-экономического развития региона. Одним из ключевых направлений для реализации этих задач назван переход на низкоуглеродные и безуглеродные виды топлива и транспорта.

Влас Северин