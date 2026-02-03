Задержанному за убийство мальчика в Петербурге предъявили обвинение

В Санкт-Петербурге мужчине предъявили обвинение в убийстве девятилетнего мальчика. Уголовное дело рассматривается в Красносельском районе города. По версии СКР, 38-летний мужчина ударил ребенка кулаком по голове, после чего утопил тело в водоеме в Ломоносовском районе.

Ребенок пропал 30 января, выйдя из дома в Красносельском районе и сев в автомобиль к знакомому мужчине. По версии следствия, между ними возник конфликт, и мужчина ударил мальчика «из-за личной неприязни». После этого он помыл автомобиль и уничтожил записи с камер видеонаблюдения в своем доме.

Подозреваемого задержали 2 февраля в Псковской области. Он признался в убийстве. При обыске в его электронных устройствах обнаружили детскую порнографию, сообщили в правоохранительных органах. Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям против несовершеннолетних.