В Ленобласти мать сбросила двух своих детей с 16 этажа и покончила с собой

В поселке Новогорелово 23-летняя гражданка иностранного государства выбросила с балкона 16-го этажа своих детей 2024 и 2025 годов рождения, после чего покончила с собой. Дети выжили, им вовремя оказали медицинскую помощь, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые привели к произошедшему. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних детей).

По словам источника «КП-Петербург», дети упали в сугроб и получили серьезные травмы. Жители Новогорелово сообщили изданию, что семья иностранки была полной. По словам соседей, она работала уборщицей в том же доме, где жила.