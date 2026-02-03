«Оптимизма уже значительно меньше»

Генсек НАТО, выступая в Верховной раде, обещал предоставить Украине гарантии безопасности после завершения боевых действий. Марк Рютте прибыл в Киев накануне второго раунда российско-украинских консультаций в Абу-Даби. Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия и обещал из-за этого скорректировать работу украинской переговорной группы. На этом фоне политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет от встречи в ОАЭ больших сенсаций.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Энергетическое перемирие закончилось: Минобороны РФ сообщило о нанесении в ночь со 2-го на 3-е февраля массированного удара по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики. В российской интерпретации мораторий был объявлен до 1-го числа. Президент США Дональд Трамп говорил о неделе, в итоге получилось четыре дня. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, посчитал, что Москва свое обязательство нарушила, и обещал в ответ «скорректировать работу переговорной группы» соответствующим образом. Что это будет означать на практике, он не уточнил.

Эти события практически совпали по времени с визитом в Киев Марка Рютте. Генсек НАТО выступил в Верховной раде, где, в частности, рассказал, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины после завершения боевых действий. Как известно, это один из главных спорных вопросов на переговорах. Общий смысл такой: как только будет заключен мир, страны НАТО введут свои войска на территорию страны, дабы предотвратить нарушение договоренностей со стороны России. Речь об угрозах на суше, море и с воздуха. Звучит все это грозно, однако есть одна небольшая оговорка. Речь идет о военных контингентах тех государств, которые согласятся отправить их на восток. В этой части ясности нет.

Иными словами, НАТО в целом готово смело броситься в бой вместе с Украиной. Но если желающих из числа участников альянса не найдется, заставить никого не смогут.

Европейцы, как известно, не хотят предпринимать каких-либо серьезных действий без Америки. Глава Белого дома Дональд Трамп также в принципе не против того, чтобы предоставить свои гарантии безопасности. Однако конкретики, опять же, на этот счет нет никакой. Газеты пишут, что поэтапный план якобы уже принят, и, если Россия нарушит соглашение, Запад поможет союзнику, в том числе и военным путем. Здесь необходимо отметить, что это самое соглашение для начала нужно заключить. Еще вчера казалось, что к этому есть определенные небольшие предпосылки. По крайней мере, Зеленский и Трамп демонстрировали позитивный настрой. Хотя можно сказать, что первый подыграл второму. Однако на данный момент так может показаться, что оптимизма уже значительно меньше. Что будет завтра, сказать сложно, пусть переговоры в Абу-Даби для начала состоятся. Но пока никаких изменений нет, и обстановка в целом такова, что итог этих консультаций даже с участием представителей США в лице Стива Уиткоффа не сулит больших сенсаций.

Дмитрий Дризе