Авторынок недосчитался спроса

По итогам января 2026 года продажи легковых авто в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 9,7% (4270 шт. против 4730 шт.), а легких коммерческих — на 37%, следует из опубликованных данных Минпромторга РФ. Среди возможных причин реализованная в декабре прошлого года часть январского спроса, увеличение цен на машины в связи с инфляцией и индексацией ставок утильсбора, а также наличие удлиненных в этом году праздничных каникул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по стране ведомство фиксирует падение рынка легковых машин на 7% (81 942 шт. против 88 543 шт.), а легких коммерческих — на 28% (5633 шт. против 7845 шт.).

Объем продаж российского рынка новых электромобилей в январе составил 990 шт., что 30% больше чем за аналогичный период прошлого года (763 шт.). Доля электрокаров отечественного производства в объеме достигла 30%, увеличившись за год на 9%.

В целом по итогам 2025 года авторынок новых легковых авто в Петербурге просел год к году на 14%. Согласно отчету «Автостат инфо», за 12 месяцев в городе поставили на учет 63 264 машины. Самыми продаваемыми брендами стали Haval (11 345 шт.), Lada (7894 шт.) и Geely (5617 шт.).

В Ленобласти число регистраций по итогам года уменьшилось на 7%, с 20 412 до 18 932 машин. Топ-3 марок в регионе оказался отличен от петербургского только количеством проданных авто: Haval (3962 шт.), Lada (3300 шт.) и Chery (1658 шт).

Продажи новых электрокаров в Петербурге за этот период сократилось на 29,8%. За январь — декабрь 2025 года в городе зарегистрировали 739 электрокаров, в то время как за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 1053.

Основными причинами падения количества регистраций новых авто в январе 2026 года могла стать двухдневная разница в рабочем графике МРЭО (в 2025 году было на два рабочих дня больше.— «Ъ Северо-Запад»), а также подорожание машин в связи с инфляцией и индексацией ставок утильсбора, говорит автоэксперт Денис Гаврилов.

Он поясняет, что из-за увеличения цены на новые авто, часть покупателей могла отложить покупку до появления маркетинговых акций от дилеров или программ поддержки от дистрибьюторов. Также автоэксперт полагает, что часть январского спроса могла быть реализована в декабре 2025 года, который наряду с октябрем стал в части продаж самым успешным месяцем.

Владимир Колодчук