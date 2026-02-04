Что известно к началу переговоров России, Украины и США в Абу-Даби
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров России, Украины и США. Позиции сторон, возможные темы обсуждения и итоги первой встречи — в материале «Ъ».
Состав делегаций
- Россию представит та же делегация, что на переговорах 23-24 января. В делегацию войдут представители Минобороны, возглавит ее — начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков.
- Предположительно, Украина также оставит прежний состав делегации. Ее руководитель — Секретарь совета нацбезопасности Рустем Умеров.
- К встрече присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Изначально переговоры, которые должны были пройти 1 февраля, планировались без участия американской стороны. Их перенесли на 4-5 февраля, поскольку «потребовалась дополнительные стыковка графиков трех сторон», пояснял Кремль.
Что будут обсуждать на переговорах
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ключевых темах на предстоящей встрече подчеркнул, что речь идет о переговорах «рабочей группы по безопасности».
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация страны «скорректирует работу» в связи с российским ударом по украинской энергетической системе. Украинские переговорщики хотят выслушать, на какие компромиссы пойдет Россия, подчеркнул он.
- Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что при посредничестве американской стороны удалось «сузить ряд проблем до одной центральной», имея в виду территориальный вопрос. При этом план по гарантиям безопасности, по его словам, уже согласован. Речь идет об отправке европейского военного контингента на Украину, который в случае угрозы получит защиту от США.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина.
- Помощник российского президента Юрий Ушаков заметил, что вопрос территорий — ключевой в урегулировании, но «множество других осталось на повестке дня».
- Владимир Зеленский настаивает, что вопрос территорий должен обсуждаться на уровне лидеров.
Итоги первой встречи
- Белый дом называл исторической первую трехстороннюю консультацию по Украине, прошедшую 23-24 января. Стив Уиткофф заявил, что американская делегация оказалась «воодушевлена» ходом беседы, а стороны достигли «огромного прогресса» в обсуждении территориальных вопросов.
- Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что встреча в Абу-Даби качественно отличалась от переговоров в Стамбуле, предметно обсуждались параметры прекращения огня, мониторинга и верификации перемирия.
- Дмитрий Песков заявил, что контакты в трехстороннем формате начались конструктивно, «но впереди предстоит очень серьезная работа», рассчитывать на ее высокую результативность было бы ошибочно.
- После переговоров в Абу-Даби Украина и Россия по инициативе США договорились об энергетическом перемирии до 1 февраля.