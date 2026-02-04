Что известно к началу переговоров России, Украины и США в Абу-Даби

В Абу-Даби начался второй раунд переговоров России, Украины и США. Позиции сторон, возможные темы обсуждения и итоги первой встречи — в материале «Ъ».

Состав делегаций

Россию представит та же делегация, что на переговорах 23-24 января. В делегацию войдут представители Минобороны, возглавит ее — начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков.

Предположительно, Украина также оставит прежний состав делегации. Ее руководитель — Секретарь совета нацбезопасности Рустем Умеров.

К встрече присоединится спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Изначально переговоры, которые должны были пройти 1 февраля, планировались без участия американской стороны. Их перенесли на 4-5 февраля, поскольку «потребовалась дополнительные стыковка графиков трех сторон», пояснял Кремль.

Что будут обсуждать на переговорах

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о ключевых темах на предстоящей встрече подчеркнул, что речь идет о переговорах «рабочей группы по безопасности».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегация страны «скорректирует работу» в связи с российским ударом по украинской энергетической системе. Украинские переговорщики хотят выслушать, на какие компромиссы пойдет Россия, подчеркнул он.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что при посредничестве американской стороны удалось «сузить ряд проблем до одной центральной», имея в виду территориальный вопрос. При этом план по гарантиям безопасности, по его словам, уже согласован. Речь идет об отправке европейского военного контингента на Украину, который в случае угрозы получит защиту от США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что России неизвестно, о каких гарантиях безопасности договорились США и Украина.

Помощник российского президента Юрий Ушаков заметил, что вопрос территорий — ключевой в урегулировании, но «множество других осталось на повестке дня».

Владимир Зеленский настаивает, что вопрос территорий должен обсуждаться на уровне лидеров.

Итоги первой встречи

Белый дом называл исторической первую трехстороннюю консультацию по Украине, прошедшую 23-24 января. Стив Уиткофф заявил, что американская делегация оказалась «воодушевлена» ходом беседы, а стороны достигли «огромного прогресса» в обсуждении территориальных вопросов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что встреча в Абу-Даби качественно отличалась от переговоров в Стамбуле, предметно обсуждались параметры прекращения огня, мониторинга и верификации перемирия.

Дмитрий Песков заявил, что контакты в трехстороннем формате начались конструктивно, «но впереди предстоит очень серьезная работа», рассчитывать на ее высокую результативность было бы ошибочно.

После переговоров в Абу-Даби Украина и Россия по инициативе США договорились об энергетическом перемирии до 1 февраля.

Лусине Баласян