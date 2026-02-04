Сифилис не вписался в тренд

Последние десять лет в России наблюдается значительное снижение заболеваемости большинством инфекций, передаваемых половым путем (ИППП),— за исключением сифилиса: в 2024 году медики выявили на 63% больше новых случаев, чем в 2020 году. Это следует из свежих данных Росстата, с которыми ознакомился “Ъ”. Рост заболеваемости особенно заметен среди мужчин старше 40 лет. Впрочем, в профильном научном центре Минздрава заверяют, что в 2025 году негативный тренд по сифилису был переломлен. Медики и эксперты призывают общество обратить внимание на важность профилактики.

В зоне повышенного риска заболеть сифилисом почему-то оказались мужчины старше 40 лет

Заболеваемость россиян многими классическими ИППП устойчиво снижается с 2015 года, следует из данных, представленных в сборнике Росстата «Здравоохранение в России» (анализирует информацию до 2024 года включительно, более свежих данных пока нет). Наиболее заметен успех в борьбе с трихомониазом: показатель заболеваемости снизился на 69% — с 92,1 тыс. случаев в 2015 году до 28,8 тыс. в 2024-м. Заболеваемость гонококковой инфекцией (гонореей) упала за тот же период на 64% (с 27,1 тыс. до 9,7 тыс. случаев), хламидийными инфекциями — на 58% (с 60,5 тыс. до 25,6 тыс.). Более чем в два раза снизилось число официально зарегистрированных новых случаев ВИЧ — со 100,2 тыс. до 48,4 тыс.

В то же время статистика фиксирует тревожный тренд: в 2021 году начался стремительный рост заболеваемости сифилисом. Так, в 2015 году было выявлено 34,4 тыс. случаев этой инфекции, в 2020 году — 15,3 тыс., а в 2022 году — уже 27,8 тыс. В 2024 году заболеваемость немного снизилась — до 25,1 тыс. случаев, однако по-прежнему сильно превышает показатели прошлых лет. Общий рост за четыре года составил 64%.

Причем активнее всего сифилис распространяется среди мужчин старше 40 лет: заболеваемость в этой категории выросла с 4,7 тыс. случаев в 2020 году до 9,7 тыс. в 2024 году.

Более свежие данные предоставила “Ъ” пресс-служба Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава РФ. В организации утверждают, что с 2024 по 2025 год заболеваемость сифилисом снизилась на 16%, гонококковой инфекцией — на 14%, ВИЧ-инфекцией — на 13,3%. «Это стало возможным благодаря эффективной профилактике, активному выявлению инфекций и их своевременному лечению»,— подчеркнули представители центра.

Статистика заболеваемости ИППП в значительной мере зависит от качества учета и регистрации, говорит руководитель специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Вадим Покровский. «В конце десятых — начале двадцатых годов многие коммерческие клиники, не входящие в систему Минздрава или Роспотребнадзора, просто не сообщали о выявленных случаях ИППП. Это сильно искажало официальную картину,— рассказал эксперт.— Сейчас требования к регистрации ужесточились. И сам по себе этот фактор мог привести к видимому росту цифр, потому что учет стал лучше».

Впрочем, в ряде западных стран тоже наблюдается рост числа ИППП, включая сифилис, говорит господин Покровский.

По его версии, там это связано в том числе со снижением использования презервативов на фоне распространения антиретровирусных препаратов для профилактики ВИЧ. Такие препараты защищают только от ВИЧ, а презервативы — от всего спектра инфекций, указывает эксперт. «Что касается сифилиса, то эта болезнь прекрасно и быстро лечится. Но из-за самолечения или обращения в неквалифицированные частные организации пациенты часто не долечиваются. Поэтому мы видим возврат вторичных форм — это поддерживает эпидемический процесс»,— считает Вадим Покровский.

Снижение показателей заболеваемости любой бактериологической инфекцией логично, так как люди «в общей массе» научились пользоваться антисептическими средствами после половых контактов, говорит директор фонда помощи людям с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями «Шаги» Кирилл Барский. Но рост цен на презервативы и «печальная» статистика по снижению их продаж «заставляют задуматься, как долго удастся удерживать показатели заболеваемости более или менее стабильными». Вадим Покровский считает необходимым активизировать профилактику: «Мы проводили исследование и увидели, что информационный фон по теме ИППП, особенно в СМИ, практически исчез. Людям перестали говорить, как защитить себя. А между тем ситуация требует внимания и осторожности от каждого».

Наталья Костарнова