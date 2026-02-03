«Зенит» стартовал с победы над «Динамо»

«Зенит» стартовал на Зимнем кубке РПЛ, который проходит в Абу-Даби, матчем с московским «Динамо». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Голы забили Александр Ерохин и Нино. Неплохо проявил себя новичок «Зенита» — бразилец Джон Джон, дебютировавший за новую команду.

На эту игру Сергей Семак, тренер «Зенита», выставил необычный стартовый состав. В нем почти не оказалось основных игроков, за исключением защитника Дугласа Сантоса, восстановившегося после травмы, и Вендела, который позже других вернулся из отпуска. Зато с первых минут вышел играть бразильский новичок Джон Джон, приобретенный петербургским клубом у «Ред Булл Брагантино» за €18 млн. Он занял место левого форварда. На остальных позициях у сине-бело-голубых играли «резервисты», если судить по первой части сезона, причем некоторые — там, где их не привыкли видеть. Например, Арсен Адамов исполнял роль правого вингера, а в центре поля вышли Ярослав Михайлов и Даниил Кондаков. Была неожиданность и на вратарской позиции: пост №1 занял Богдан Москвичев, проведший последний сезон на правах аренды в «Оренбурге».

Главная задача матча, по словам Сергея Семака, заключалась в том, чтобы дать игровую практику как можно большему количеству игроков. В частности, Джон Джон появился на поле потому, что сразу после игры он уедет в Бразилию улаживать свои семейные дела, и поэтому тренерам «Зенита» хотелось на него посмотреть. Надо сказать, что новичок петербуржцев играл заметную роль в игре, действуя ближе к атаке. Именно его пас на 32-й минуте привел к тому, что на острие у «Зенита» оказался правый защитник Вячеслав Караваев (он тоже вернулся в состав после тяжелой травмы), и его удар принял на себя голкипер «Динамо» Андрей Лунев, когда-то выступавший за «Зенит». Мяч ушел на угловой. Зенитовцы разыграли его. Джон Джон навесил на дальний угол штрафной, и там никем не прикрытый Александр Ерохин «расстрелял» головой дальний угол. Это уже четвертый гол 36-летнего Ерохина на зимних сборах: до этого он забил три в ворота китайского «Шанхай Порта» в двух матчах, которые «Зенит» выиграл 4:1 и 6:0.

В первом тайме «Зенит» владел территориальным преимуществом, больше контролировал мяч, у динамовцев игра толком не получалась. Хотя и у них были моменты. Так, в одной из атак защитник Хуан Касерес после паса послал мяч в сторону ворот так, что тот опустился на перекладину. Затем опасно бил из-за пределов штрафной, завершая атаку, Даниил Фомин: мяч, ударившись в игрока «Зенита», ушел на угловой. А на последних минутах сине-бело-голубых спас вратарь Москвичев, отразивший удар с угла бразильца Бителло.

Второй тайм начался с опасного штрафного, назначенного у ворот «Динамо». Капитан «Зенита» Дуглас Сантос отправил мяч, перебросив «стенку», в ближний угол, и тот попал в штангу. Вскоре после этого бело-голубые сравняли счет. Тонкую передачу в штрафную сделал Антон Миранчук на Константина Тюкавина, удар форварда «Динамо» отразил вратарь Михаил Кержаков, заменивший в перерыве Москвичева, но повторный «выстрел» Бителло отразить уже было некому.

Дальше тренеры обеих команд произвели массовые замены. Составы на поле перемешались. У «Зенита» играли в том числе те, кто выходит на поле с первых минут в официальных матчах,— Нино, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Луис Энрике, а также Роман Вега, Александр Горшков, Андрей Мостовой, Александр Соболев. Добавился к ним новичок клуба — защитник Игорь Дивеев, который в начале года был обменян из ЦСКА на аргентинского нападающего Лусиано. Команда из Петербурга снова перехватила инициативу, и результатом этого стал гол, снова забитый после углового. На этот раз навесом партнера воспользовался Нино, выпрыгнувший в штрафной выше всех, включая вратаря «Динамо», и головой отправивший мяч в сетку.

До финального свистка счет не изменился. «Зенит» выиграл 2:1 и в следующем матче померится силами 6 февраля с «Краснодаром» — действующим чемпионом и лидером чемпионата России после 18 туров.

