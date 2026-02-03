Марокко экстрадирует в Россию «шариатского судью» у террористов в Сирии

Марокко экстрадирует в Россию Дмитрия Леонова, которого привлекут на родине к уголовной ответственности. По версии следствия, россиянин в 2012 году стал «шариатским судьей», разрешая конфликты участников незаконного вооруженного формирования в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Весной 2015 года вооруженная группировка, конфликты которой разрешал Дмитрий Леонов, вступила в состав террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана в РФ террористической и запрещена). В ее интересах обвиняемый «продолжил противоправную деятельность», сообщили в Генпрокуратуре.

Дмитрий Леонов скрылся от сотрудников правоохранительных органов. По поручению российской Генпрокуратуры его объявили в международный розыск, а затем задержали в Марокко.

Россиянина привлекут к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).