Коммунисты внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Группа депутатов Государственной думы от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла законопроект об отмене пенсионной реформы 2018 года.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Коммунисты призывают признать утратившим силу федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 3 октября 2018 года. Им ввели поэтапное повышение пенсионного возраста россиян: до 65 лет — для мужчин, до 60 лет — для женщин.

КПРФ предлагает откатить пенсионный возраст к дореформенным 60 годам для мужчин и 55 годам для женщин. Депутаты указали в пояснительной записке, что эта планка была установлена еще в 1932 году — на основе медицинских исследований о возрастной трудоспособности. «Но пенсионная реформа 2018 года была проведена на основе ложной экономической целесообразности и не соответствующей действительности ожидаемой демографической ситуации»,— указали коммунисты.

Инициаторы законопроекта приводят данные Росстата, согласно которым еще до пенсионной реформы 40% мужчин в стране не доживали до 65 лет. В России, написали коммунисты, есть регионы (Чукотка, Тува) с низкой ожидаемой продолжительностью жизни, где мужчины в среднем живут 60-63 года. В итоге, как заявили авторы законопроекта, повышение пенсионного возраста ударило по наиболее уязвимым категориям граждан: жителям депрессивных регионов и работникам вредных производств.

В качестве альтернативных решений поддержки пенсионного фонда КПРФ предложили ужесточить прогрессивный НДФЛ. Он увеличивается в зависимости от годового дохода физлица. Сейчас максимальная ставка по нему составляет 22%, коммунисты предложили увеличить ее до 60%. Еще один метод, предложенный партийцами, — борьба с теневой экономикой.

Правительство напомнило в заключении на законопроект, что аналогичные инициативы уже рассматривались в 2020, 2021 и 2022 годах. Позиция кабмина с тех пор не поменялась — он отказывается поддерживать поправки коммунистов.

