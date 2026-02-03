Посредник под подозрением

Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком случае банк может ограничить дистанционное обслуживание счета клиента. Организация выступала посредником в поставке товаров для заказчика, но в ее платеже поставщику Альфа-банк увидел признаки подозрительности. Предоставленные документы банк счел недостаточными, поэтому ограничил для компании возможность платежей через интернет. В итоге посреднику пришлось брать срочный заем, чтобы не сорвать поставку. Проценты и неустойку по займу, набежавшие за время ограничений по счету, компания решила взыскать с банка как убытки, и арбитражные суды иск удовлетворили. Но теперь по жалобе Альфа-банка, заявляющего о правомерности своих действий, разбираться в деле будет экономколлегия ВС.

ВС рассмотрит спор о правомерности ограничений банка на онлайн-расчеты. В феврале 2024 года ООО «СветЭлектроМонтаж» перечислило в пользу ООО «Х-Дзор» 14,15 млн руб. по договору поставки товаров для нужд СВО. Сам «Х-Дзор» выступал лишь посредником в сделке и должен был заказать товары у НПФ «Техинком» и оплатить их, выгода посредника составляла 3,2%. Но с оплатой возникли сложности.

Получив счет от поставщика на 13,7 млн руб., «Х-Дзор» 4 марта 2024 года дистанционно сформировал платежное поручение о перечислении этой суммы «Техинкому». Банк не провел платеж, затребовав дополнительные документы со ссылкой на антиотмывочный закон (115-ФЗ), включая договоры с заказчиком и поставщиком, счета, спецификации, товарно-транспортные накладные, путевые листы, а также выписки по счетам «Х-Дзора» в других банках. Посредник предоставил договоры поставки, счет на оплату, выписку из Сбербанка и письмо об оказании содействия заказчику в приобретении товара. Также «Х-Дзор» пояснил цели покупки продукции и невозможность предоставить товаросопроводительные документы, поскольку поставка была на условиях предоплаты, а деньги поставщик пока не получил.

Но у Альфа-банка остались сомнения в легальности операции, и 12 марта 2024 года он ограничил компании дистанционное обслуживание счета. В онлайне «Х-Дзору» разрешалось перевести в месяц до 200 тыс. руб. юрлицам и до 50 тыс. руб. физлицам, а для перечисления более значительных сумм нужно было подать документы в бумажном виде в отделение банка.

Для исполнения договора поставки в срок компания в тот же день взяла на оплату товаров для нужд СВО заем на 13,7 млн руб. у ИП Карена Абрамова, обязавшись через месяц вернуть полученные деньги и 6% сверху.

За каждый день просрочки заемщик должен был уплатить 1% за пользование и еще 2% неустойки от суммы долга.

ИП перевел средства поставщику, и в период с 13 марта по 23 апреля 2024 года товар был отгружен. Но к моменту истечения срока займа онлайн-платежи по счету «Х-Дзора» оставались под ограничениями, и вернуть деньги ИП не получилось. Ограничения со счета были сняты 14 мая того же года, после того как компания предоставила банку акты перевозки товара, подала жалобы региональному управляющему и в ЦБ, говорится в судебных актах.

15 мая «Х-Дзор» вернул только саму сумму займа, поэтому ИП потребовал в суде взыскать с заемщика 4,9 млн руб. процентов и 8,2 млн руб. неустойки.

В свою очередь, «Х-Дзор» обратился с иском к Альфа-банку о возмещении убытков, посчитав неправомерным ограничение онлайн-операций, что привело к просрочке возврата займа. Оба иска были поданы в Арбитражный суд Краснодарского края, который объединил тяжбы в одно дело. Возражения банка против объединения дел и указание на то, что по договору споры с клиентом должен решать Арбитражный суд Москвы, были отвергнуты краснодарским судом, как и заявление кредитной организации о правомерности ее действий и отсутствие блокировки счета.

Подозрительный транзит

В итоге первая инстанция снизила сумму неустойки, взыскав с «Х-Дзора» 7,2 млн руб. в пользу заимодавца, и обязала банк выплатить ту же сумму клиенту в качестве убытков. Суд решил, что банк не доказал попытку легализации преступных доходов, а первоначально представленные «Х-Дзором» документы позволяли «установить существо спорной хозяйственной операции».

Снятию ограничений со счета, по мнению суда, способствовало именно обращение клиента в ЦБ.

К тому же товары предназначались для СВО, поэтому от банка требовалось проявить «должную степень социальной ответственности бизнеса» и действовать не формально, а с «разумной инициативой для выявления действительного характера спорных платежей», счел суд. Апелляция и окружная кассация оставили решение в силе.

Не согласившись с этим, банк подал жалобу в ВС, заявляя, что кредитная организация не несет ответственности за возникшие убытки от ее правомерных действий в рамках 115-ФЗ. Банк «не блокировал счет и не отказывал в проведении операции», сохраняя возможность проведения платежей через отделение по бумажным документам, говорится в жалобе. А операция, уточнил Альфа-банк, имела признаки подозрительности, поскольку выглядела как транзитная, представленные же документы вызывали сомнения в экономической целесообразности выбора контрагента со стороны заказчика. Также в жалобе указывалось на нарушение договорной подсудности спора. По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 11 февраля.

Публичная функция банка

В Альфа-банке “Ъ” сообщили, что «выявление сомнительных операций — часть ежедневной работы банка». Там считают оправданными вводимые ограничения, подчеркивая, что банк «действует строго в рамках законодательства и требований ЦБ РФ, а также учитывает интересы самих клиентов и заботится об их безопасности». Кроме того, в Альфа-банке уточнили, что дают клиентам рекомендации по правильному проведению операций, а в январе запустили в интернет-банке для бизнеса новый раздел по 115-ФЗ, который позволяет обратиться за снятием наложенных ограничений онлайн. «Банк всегда готов пересмотреть решение, если клиент предоставил необходимую информацию или документы»,— добавили в кредитной организации.

Адвокат BGP Litigation Дмитрий Усольцев объясняет, что законодательство предоставляет банку право самостоятельно оценивать операции клиентов на предмет их сомнительности. В случае подозрений банк может в том числе запросить у клиента документы, ограничить дистанционное обслуживание, продолжает юрист. Согласно 115-ФЗ банки не просто могут, а обязаны блокировать счета в ситуациях, вызывающих вопросы, обращает внимание партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель. Кредитные организации находятся под строгим контролем ЦБ и поэтому перестраховываются, действуя порой излишне формально, блокируя операции при малейшем намеке на нестандартную схему, делится наблюдениями управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

Мнения юристов по этому делу разделились. Господин Косаков находит выводы нижестоящих судов вполне логичными и обоснованными, а реальность сделки подтвержденной. Суды указали, что банк, имея на руках все документы, предпочел формальный запрет вместо анализа реальной ситуации, отмечает господин Косаков. В случае, когда доказана изначальная неправомерность блокировки или ограничений по счету, клиент вправе взыскать убытки с банка, уточняет Сергей Учитель.

Между тем, по мнению юриста юрфирмы «Арбитраж.ру» Ильи Курочкина, структура сделки и экономическая целесообразность участия посредника действительно могли выглядеть подозрительно. А указания судов на необходимость для банка проявить «должную степень социальной ответственности» вызывают недоумение у господина Усольцева, так как они не основаны на законе.

Социальная ответственность, подчеркивает он, проявляется уже в том, что банки вынуждены исполнять публично-правовую функцию по контролю за проведением платежей.

Объединение дел по искам к заемщику и к банку в одно производство Илья Курочкин считает обоснованным с точки зрения процессуальной экономии: «Оба спора возникают из единых фактических обстоятельств и предполагают исследование во многом совпадающих доказательств, а их раздельное рассмотрение создавало бы риск противоречивых выводов». Исходя из этого, юрист не видит нарушения договорной подсудности. Впрочем, Дмитрий Усольцев полагает, что нарушение договорной подсудности все же имело место.

Ян Назаренко, Анна Занина