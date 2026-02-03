Посредник под подозрением
Ограничение онлайн-операций по банковскому счету дошло до Верховного суда
Верховный суд РФ (ВС) решит, в каком случае банк может ограничить дистанционное обслуживание счета клиента. Организация выступала посредником в поставке товаров для заказчика, но в ее платеже поставщику Альфа-банк увидел признаки подозрительности. Предоставленные документы банк счел недостаточными, поэтому ограничил для компании возможность платежей через интернет. В итоге посреднику пришлось брать срочный заем, чтобы не сорвать поставку. Проценты и неустойку по займу, набежавшие за время ограничений по счету, компания решила взыскать с банка как убытки, и арбитражные суды иск удовлетворили. Но теперь по жалобе Альфа-банка, заявляющего о правомерности своих действий, разбираться в деле будет экономколлегия ВС.
ВС рассмотрит спор о правомерности ограничений банка на онлайн-расчеты. В феврале 2024 года ООО «СветЭлектроМонтаж» перечислило в пользу ООО «Х-Дзор» 14,15 млн руб. по договору поставки товаров для нужд СВО. Сам «Х-Дзор» выступал лишь посредником в сделке и должен был заказать товары у НПФ «Техинком» и оплатить их, выгода посредника составляла 3,2%. Но с оплатой возникли сложности.
Система небыстрых платежей
Получив счет от поставщика на 13,7 млн руб., «Х-Дзор» 4 марта 2024 года дистанционно сформировал платежное поручение о перечислении этой суммы «Техинкому». Банк не провел платеж, затребовав дополнительные документы со ссылкой на антиотмывочный закон (115-ФЗ), включая договоры с заказчиком и поставщиком, счета, спецификации, товарно-транспортные накладные, путевые листы, а также выписки по счетам «Х-Дзора» в других банках. Посредник предоставил договоры поставки, счет на оплату, выписку из Сбербанка и письмо об оказании содействия заказчику в приобретении товара. Также «Х-Дзор» пояснил цели покупки продукции и невозможность предоставить товаросопроводительные документы, поскольку поставка была на условиях предоплаты, а деньги поставщик пока не получил.
Но у Альфа-банка остались сомнения в легальности операции, и 12 марта 2024 года он ограничил компании дистанционное обслуживание счета. В онлайне «Х-Дзору» разрешалось перевести в месяц до 200 тыс. руб. юрлицам и до 50 тыс. руб. физлицам, а для перечисления более значительных сумм нужно было подать документы в бумажном виде в отделение банка.
Для исполнения договора поставки в срок компания в тот же день взяла на оплату товаров для нужд СВО заем на 13,7 млн руб. у ИП Карена Абрамова, обязавшись через месяц вернуть полученные деньги и 6% сверху.
За каждый день просрочки заемщик должен был уплатить 1% за пользование и еще 2% неустойки от суммы долга.
ИП перевел средства поставщику, и в период с 13 марта по 23 апреля 2024 года товар был отгружен. Но к моменту истечения срока займа онлайн-платежи по счету «Х-Дзора» оставались под ограничениями, и вернуть деньги ИП не получилось. Ограничения со счета были сняты 14 мая того же года, после того как компания предоставила банку акты перевозки товара, подала жалобы региональному управляющему и в ЦБ, говорится в судебных актах.
15 мая «Х-Дзор» вернул только саму сумму займа, поэтому ИП потребовал в суде взыскать с заемщика 4,9 млн руб. процентов и 8,2 млн руб. неустойки.
В свою очередь, «Х-Дзор» обратился с иском к Альфа-банку о возмещении убытков, посчитав неправомерным ограничение онлайн-операций, что привело к просрочке возврата займа. Оба иска были поданы в Арбитражный суд Краснодарского края, который объединил тяжбы в одно дело. Возражения банка против объединения дел и указание на то, что по договору споры с клиентом должен решать Арбитражный суд Москвы, были отвергнуты краснодарским судом, как и заявление кредитной организации о правомерности ее действий и отсутствие блокировки счета.
Подозрительный транзит
В итоге первая инстанция снизила сумму неустойки, взыскав с «Х-Дзора» 7,2 млн руб. в пользу заимодавца, и обязала банк выплатить ту же сумму клиенту в качестве убытков. Суд решил, что банк не доказал попытку легализации преступных доходов, а первоначально представленные «Х-Дзором» документы позволяли «установить существо спорной хозяйственной операции».
Снятию ограничений со счета, по мнению суда, способствовало именно обращение клиента в ЦБ.
К тому же товары предназначались для СВО, поэтому от банка требовалось проявить «должную степень социальной ответственности бизнеса» и действовать не формально, а с «разумной инициативой для выявления действительного характера спорных платежей», счел суд. Апелляция и окружная кассация оставили решение в силе.
Не согласившись с этим, банк подал жалобу в ВС, заявляя, что кредитная организация не несет ответственности за возникшие убытки от ее правомерных действий в рамках 115-ФЗ. Банк «не блокировал счет и не отказывал в проведении операции», сохраняя возможность проведения платежей через отделение по бумажным документам, говорится в жалобе. А операция, уточнил Альфа-банк, имела признаки подозрительности, поскольку выглядела как транзитная, представленные же документы вызывали сомнения в экономической целесообразности выбора контрагента со стороны заказчика. Также в жалобе указывалось на нарушение договорной подсудности спора. По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 11 февраля.
Публичная функция банка
В Альфа-банке “Ъ” сообщили, что «выявление сомнительных операций — часть ежедневной работы банка». Там считают оправданными вводимые ограничения, подчеркивая, что банк «действует строго в рамках законодательства и требований ЦБ РФ, а также учитывает интересы самих клиентов и заботится об их безопасности». Кроме того, в Альфа-банке уточнили, что дают клиентам рекомендации по правильному проведению операций, а в январе запустили в интернет-банке для бизнеса новый раздел по 115-ФЗ, который позволяет обратиться за снятием наложенных ограничений онлайн. «Банк всегда готов пересмотреть решение, если клиент предоставил необходимую информацию или документы»,— добавили в кредитной организации.
Адвокат BGP Litigation Дмитрий Усольцев объясняет, что законодательство предоставляет банку право самостоятельно оценивать операции клиентов на предмет их сомнительности. В случае подозрений банк может в том числе запросить у клиента документы, ограничить дистанционное обслуживание, продолжает юрист. Согласно 115-ФЗ банки не просто могут, а обязаны блокировать счета в ситуациях, вызывающих вопросы, обращает внимание партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель. Кредитные организации находятся под строгим контролем ЦБ и поэтому перестраховываются, действуя порой излишне формально, блокируя операции при малейшем намеке на нестандартную схему, делится наблюдениями управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.
170,5 тысячи
жалоб на банки поступило в ЦБ за январь—сентябрь 2025 года, по данным Банка России
Мнения юристов по этому делу разделились. Господин Косаков находит выводы нижестоящих судов вполне логичными и обоснованными, а реальность сделки подтвержденной. Суды указали, что банк, имея на руках все документы, предпочел формальный запрет вместо анализа реальной ситуации, отмечает господин Косаков. В случае, когда доказана изначальная неправомерность блокировки или ограничений по счету, клиент вправе взыскать убытки с банка, уточняет Сергей Учитель.
Между тем, по мнению юриста юрфирмы «Арбитраж.ру» Ильи Курочкина, структура сделки и экономическая целесообразность участия посредника действительно могли выглядеть подозрительно. А указания судов на необходимость для банка проявить «должную степень социальной ответственности» вызывают недоумение у господина Усольцева, так как они не основаны на законе.
Социальная ответственность, подчеркивает он, проявляется уже в том, что банки вынуждены исполнять публично-правовую функцию по контролю за проведением платежей.
Объединение дел по искам к заемщику и к банку в одно производство Илья Курочкин считает обоснованным с точки зрения процессуальной экономии: «Оба спора возникают из единых фактических обстоятельств и предполагают исследование во многом совпадающих доказательств, а их раздельное рассмотрение создавало бы риск противоречивых выводов». Исходя из этого, юрист не видит нарушения договорной подсудности. Впрочем, Дмитрий Усольцев полагает, что нарушение договорной подсудности все же имело место.