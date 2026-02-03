В среду, 4 февраля, из-за непогоды отменили ряд автобусных рейсов из Самары. В настоящее время в Среднем Поволжье местами продолжается снегопад.

Согласно данным официального сайта центрального автовокзала Самары, 4 февраля отменены ряд рейсов в Пермь, Ижевск, Ульяновск, Челно-Вершины, Балаково и по другим направлениям.

По данным Приволжского УГМС, на Самарскую область надвигаются морозы до -34 °C. Такое понижение температуры воздуха ожидается с 4 по 6 февраля в ночные часы. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Андрей Сазонов