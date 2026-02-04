В Черноземье 5 февраля ожидается морозная и пасмурная погода, до –24°C

В четверг, 5 февраля, жителей Черноземья ожидает преимущественно морозная и пасмурная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –13°C до –24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром составит –21°C, днем будет –13°C, вечером опустится до –14°C, а ночью вернется к показателю –13°C. Ветер до 9 м/с.

В Воронеже температура будет варьироваться от –17°C до –23°C, а порывы ветра не превысят 2 м/с. Временами может быть солнечно.

В Курске температура утром составит –22°C, днем будет –15°C, вечером опустится до –16°C, а ночью вернется к показателю –15°C. Ветер до 9 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит –24°C, днем будет –18°C, вечером опустится до –22°C, а ночью — до –24°C. Ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле утром температура составит –23°C, днем поднимется до –16°C, вечером опустится до –18°C, а ночью будет –17°C. Ветер — до 8 м/с. Временами может быть солнечно.

В Тамбове утром температура составит –24°C, днем будет –17°C, вечером опустится до –21°C, а ночью — до –24°C. Ветер с порывами до 2 м/с.

Алина Морозова