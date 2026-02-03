Основанный Пугачевой «Театр песни» присоединил к себе рекламное агентство

Петербургское ООО «Театр песни» завершило реорганизацию — соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ, сообщают РИА Новости. Процедура прошла в форме присоединения к обществу ООО «Пи Эм Ай Софт», которое после этого прекращает деятельность.

Компания была зарегистрирована в 2008 году Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте и первоначально называлась «Театр песни Аллы Пугачевой». Позднее обе певицы вышли из состава учредителей, после чего юрлицо переименовали. Сейчас владельцем общества указан предприниматель Евгений Финкельштейн.

ООО «Театр песни» создавалось под проект строительства в Петербурге концертного зала на 12 тыс. мест. В 2008 году городские власти выделили под него участок в устье реки Смоленки на Васильевском острове, однако в дальнейшем проект заморозили. Попытки возобновить строительство не дали результата из-за несоответствия Генплану, а судебные споры вокруг участка продолжались около восьми лет.

