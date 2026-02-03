Первого замглавы администрации Сергиева Посада задержали по делу о хищении

В Московской области 23 января задержали первого замглавы Сергиева Посада Сергея Тостановского. Также задержаны начальник управления сельского хозяйства администрации, двое его подчиненных и депутат городского округа. Фигуранты обвиняются в хищении бюджетных средств, сообщила ТАСС пресс-служба УФСБ.

«Правоохранительными органами проводятся оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений»,— прокомментировали ситуацию в УФСБ.

Следствие установило, что сотрудники администрации получали деньги за пособничество аффилированным коммерческим структурам. Задержанные помогали им выигрывать в конкурсах при определении поставщика услуг по муниципальным контрактам, а в дальнейшем оказывали этим структурам покровительство. Фигуранты дела заключали фиктивные договоры с коммерческими организациями, которые не выполняли свои обязательства. Однако обвиняемые якобы принимали выполненные работы, после чего обналичивали и распределяли средства между участниками.

Согласно данным УФСБ, Сергей Тостановский и начальник сельского хозяйства администрации похищали бюджетные средства, повышая премии своим сотрудникам и оформляя фиктивные командировочные расходы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), получении взятки (ст. 290 УК РФ), даче взятки (ст. 291 УК РФ) и о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ).