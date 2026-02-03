СКР расследует нарушения при закупке оборудования для областного онкоцентра в Саратове

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами, допустившими нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение». Проверка прокуратуры выявила неправомерные действия при заключении госконтракта на строительство и оснащение областного онкологического диспансера, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В апреле 2020 года региональное УКС заключило контракт с ООО «Ромекс-Кубань» на строительство областного онкодиспансера, включая поставку оборудования стоимостью более 141 млн руб. — комплекса циклотрона с защитой PETtrace 880 от GE Healthcare. В марте 2023 года подрядчик сообщил о невозможности поставки указанного оборудования и предложил заменить его на другое или исключить из контракта.

Спустя несколько дней поставщик медицинского оборудования предложил оснастить диспансер циклотроном MiniTrace Qilin — аналогом, находящимся в наличии и предусмотренным контрактом. Несмотря на это, УКС в одностороннем порядке исключило циклотрон из контракта. Это привело к невозможности использовать радиохимическую лабораторию и нарушило права пациентов на помощь.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и закрепляет доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в следкоме Саратовской области.

