«Загородный отдых идет на помойку»

В Челябинской области ресторанный и гостиничный бизнес в 2025 году столкнулся с рядом проблем на фоне сложной экономической обстановки в стране. Представители рынка HoReCa указывают на сокращение среднего чека и снижение доходности по сравнению с предыдущим годом. При этом число туристов в регионе за год выросло на 5%. Но, по словам рестораторов и отельеров, это не увеличивает выручку. Участники рынка отмечают, что люди начали экономить на загородном отдыхе и заведениях общественного питания. Южноуральским предпринимателям придется находить новые стратегии и способы для привлечения клиентов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ Фото: Елизавета Устьянцева, Коммерсантъ

Рестораторы и отельеры Челябинской области рассказали о заметном снижении доходности бизнеса в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. На ситуацию не повлияло увеличение туристического потока в регион. О проблемах в отрасли участники рынка говорили на пресс-конференции 3 февраля.

По данным генерального директора Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инны Хватковой, за 11 месяцев в гостиницах, отелях и кемпингах региона остановились около 1,4 млн человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. «Рестораны и гостиницы — это та инфраструктура, которой в первую очередь пользуются туристы. Качество оказания услуг, питания, его разнообразие, еда, которой больше нигде нет. Это не привлекает туриста, но оставляет его в регионе подольше»,— рассказала Инна Хваткова.

Увеличение туристического потока не привело к росту отрасли гостеприимства в регионе, представители сферы, наоборот, заявили о нарастающих трудностях. Так, по словам директора по маркетингу холдинга «Центр гостеприимства» Юлии Пашниной, средний чек в их заведениях снизился на 15% в 2025 году.

«Отчетливо прослеживается снижение среднего чека в ресторанном бизнесе Челябинска и всей страны в целом. Люди начали больше считать деньги. Анализ чеков показывает, что раньше в них присутствовали напиток, десерт, горячее блюдо и, допустим, салат. Сейчас же гости зачастую останавливаются на одном основном блюде и напитке. От десертов отказываются гораздо проще и быстрее. Кроме того, сейчас фокус посетителей сместился в сторону более простых форматов, нежели посещение ресторанов. Поход в ресторан — это какое-то особенное событие. Сейчас чаще посещают гастро-пространства, пельменные, кулинарии, бургерные и пиццерии»,— отметила эксперт.

Среди причин снижения среднего чека Юлия Пашнина назвала «войну спецпредложений и скидок» среди заведений, которая активно развивается в условиях высокой конкуренции, а также развитие сферы доставок. «Различные системы лояльности, бонусы, „счастливые часы“. Это искусственно снижает чек примерно на 30%. Поток посетителей в некоторых заведениях при этом остался на том же уровне. Такие площадки, как „Яндекс Лавка“, „ЖизньМарт“ и другие предприятия предлагают практически ресторанные блюда по низкой цене. Естественно, разница не только в стоимости, но и в качестве ингредиентов. Но это, к сожалению, не объяснить»,— рассказала Юлия Пашнина.

По ее словам, помимо прочего, Челябинск стал очень привлекательным для федеральных сетей, например, «Медийное место», «Чико» и других, забравших часть посетителей у местных рестораторов. «Нам ничего не остается, кроме как повышать свой уровень сервиса и качества блюд»,— заключила Юлия Пашнина.

Собственник семейного курорта «Утес» Андрей Герасименко подтвердил, что покупательская способность туристов и жителей Челябинской области снижается, а загородный отдых вместо семей с детьми все чаще выбирают экономные пенсионеры.

«Реальный доход падает, и люди начинают свои потребительские паттерны корректировать в части того, что не является необходимым. Загородный отдых отрезается и идет на помойку в первую очередь. В 2025 году у нас число посетителей не изменилось, но сменился гендерный и социальный состав. В межсезонье 70% гостей — это пожилые супружеские пары. Такого мы раньше не наблюдали. Классическая семья, состоящая из двух родителей и двух детей, которая является ядром нашей целевой аудитории, не так уж и сильно поехала на загородный отдых. Как это ни странно выглядит, количество людей мы приняли такое же, едва ли не больше, а по доходам сработали хуже, чем в 2024 году»,— рассказал Андрей Герасименко.

По его мнению, среди отельеров Челябинской области не первый год наблюдается тенденция снижения стоимости услуг во вред качеству сервиса. Господин Герасименко пояснил, что регион не может похвастаться незаменимыми туристическими местами, как некоторые субъекты РФ, соответственно, потока клиентов и гостей для челябинских предпринимателей не хватает. Конкурируя между собой, они пытаются привлечь туриста более низкой ценой.

Андрей Герасименко предполагает, что некоторые форматы загородного отдыха могут не пережить экономических изменений. «Приезжайте хоть кто-нибудь — это нынешняя позиция отрасли. В ближайшие два года она испытает на прочность всех предпринимателей, попавших в нее случайно или осознанно. Большинство глэмпингеров пойдут ко дну, скорее всего, локации будут перекуплены сетевиками либо разобраны и пущены в утиль»,— прогнозирует собственник курорта «Утес».

При этом господин Герасименко подчеркивает, что настоящий бизнес проверяется кризисами. «Предприниматель — это тот, кто способен адаптироваться к массированным и резким изменениям окружающей среды. Какой-то универсальной формулы выхода из кризиса не существует. Каждый выбирает свой уникальный путь. Например, вы когда-нибудь замечали, что в любимом ресторане кусок палтуса после какого-то кризиса стал меньше в два раза? Это путь, который, на мой взгляд, говорит о скором закрытии заведения. Другой предприниматель уберет палтуса вообще, сделает судака, но приготовит его так, что вы продолжите ходить в этот ресторан. Именно в этом суть конкурентной, настоящей предпринимательской борьбы»,— заключил Андрей Герасименко.

Ольга Воробьева