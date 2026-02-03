Трассу М5 в Челябинской области закроют на ночь для автобусов и фур

В Челябинской области на участке федеральной трассы М5 «Урал» ограничат движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузного транспорта из-за надвигающегося снегопада. Запрет начнет действовать с 22 часов 3 февраля, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Ъ-Южный Урал».

Ограничения вводятся на участке трассы от Чебаркуля до границы с Башкирией (1799–1548 км). Предварительно планируется открыть движение для всех видов транспорта в 10 часов 4 февраля, но время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

На трассе М5 на территории Башкирии уже ввели ограничения для автобусов и грузовиков из-за сильного снегопада и метели. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрута.