Германия потратит €35 млрд на космические вооружения

Власти Германии планируют закупить спутники-разведчики, лазерные установки, орбитальные самолеты и другую военную космическую технику и создаст спутниковую группировку более чем из 100 спутников. На это решено выделить €35 млрд. Как заявил агентству Reuters глава военно-космического командования ФРГ Михаэль Траут, находясь на проходящем в Сингапуре авиасалоне, эти меры направлены на противодействие росту угроз на орбите.

Фото: Caroline Chia / Reuters Глава военно-космического командования ФРГ Михаэль Траут

По словам генерал-майора Траута, сеть спутников будет строиться по модели, используемой Агентством космического развития США (SDA), которое развертывает спутники на низкой околоземной орбите для связи и отслеживания ракет. Он также отметил, что Берлину и его европейским союзникам необходимо укрепить свою позицию сдерживания, инвестируя не только в защищенную связь, но и в возможности, которые могут мешать космическим системам противника или выводить их из строя.

Михаэль Траут отметил, что Германия не будет размещать на орбите разрушительное оружие, способное создавать космический мусор. Планируется также использовать спутники-инспекторы, небольшие космические аппараты, способные маневрировать вблизи других спутников.

Алена Миклашевская