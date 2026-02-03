В Самарской области экс-заместитель начальника отдела Госавтоинспекции осужден за получение взятки

Суд признал виновным заместителя начальника отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Волжскому району в совершении преступления по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия и суда, в октябре 2024 года обвиняемый получил 300 тыс. руб. в качестве взятки от представителя общества с ограниченной ответственностью. За эти деньги он должен был обеспечить беспрепятственный проезд грузовых транспортных средств общества по территории Волжского района.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере 600 тыс. руб. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на пять лет, с лишением специального звания «майор полиции».

Руфия Кутляева