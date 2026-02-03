Зюганов предупредил Мишустина об опасной раздвоенности власти в России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что России необходимо уйти от «раздвоенности власти».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это исторически сложная болезнь, — сказал господин Зюганов. — Она породила три смуты, она привела к потере империи, она не позволила нам закрепить свои успехи в 1991 году, когда предали нас всех». Прежде всего, по его словам, с «раздвоенностью» нужно бороться в областях экономики и финансирования.

Лидер коммунистов уже говорил о «раздвоении власти» на недавнем общероссийском открытом партийном собрании КПРФ. «Сейчас куда ни ткнешь, на словах говорят "да", а на деле не хотят выполнять простые, ясные и четкие установки президента»,— описал господин Зюганов положение дел в стране. По его словам, влияние в России сохраняют «огрызки ельцинской эпохи», «пятая колонна», чуждая национальным интересам.

В своей речи, которую его соратники по партии назвали «программной», Геннадий Зюганов назвал КПРФ «единственной пропрезидентской патриотической силой». В преддверии выборов он обвинил отдельные властные институты в «вытягивании ЛДПР», а «Единую Россию» — в грязной игре. «Если под этим знаменем партия власти собирается идти на выборы, то это не выборы. Они ни нам, ни вам, они никому не нужны. Это худшее из ельцинских времен»,— заявил политик.

Степан Мельчаков