В Нижнекамске запустили испытательную лабораторию

В Нижнекамске начала работу Закамская испытательная лаборатория Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Татарстану. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Лаборатория будет обслуживать 22 района республики.Здесь смогут проводить исследования воздуха по 200 показателям, что, по словам господинf Беляева, расширит возможности экологического контроля.

Ранее в городе уже была выстроена система мониторинга состояния воздуха: работают автоматические станции, передвижные лаборатории, предприятия передают данные в режиме онлайн.

Анна Кайдалова