В Самаре число сделок с первичным жильем сократилось на 4,8% в 2025 году

По результатам 2025 года в Самаре сократилось число сделок с первичным жильем на 4,8% по сравнению с 2024 годом. Активность покупателей снизилась, количество предложений и цены на новостройки продолжили расти, сообщает пресс-служба ГК «Развитие» со ссылкой на совместное исследование с bnMAP.pro.

Объем предложения на первичном рынке города за год увеличился на 13,2% — до 8,6 тыс. предложений к концу декабря. В декабре прошлого года средняя стоимость 1 кв. м в экспозиции достигла 149,7 тыс. руб. (+3,4% за год). Средний бюджет лота в предложении составил 8,8 млн руб., средняя стоимость лота в сделке за год выросла до 7,5 млн руб. Это на 5,6% выше уровня 2024 года.

В пресс-службе ГК отмечают, что при более осторожном спросе клиенты делают выбор в пользу вариантов, которые максимально соответствуют ожиданиям по качеству, планировке и инфраструктуре. В прошлом году покупатели квартир в Самаре принимали решения более взвешенно. Они тщательно сравнивали варианты и выбирали только те, что соответствовали их ожиданиям. Решение о покупке принималось с расчетом на долгосрочную перспективу.

Руфия Кутляева