Бонусы на маркетплейсах не проходят

Банк России выявил признаки финансовой пирамиды в проекте Deep Cashback (DCB), который запустила удмуртская компания «Добролайф». Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора. Организаторы обещают скидки на маркетплейсах до 90% и предлагают автомобили за привлечение рефералов.

Фото: DCB-Tehnolodgy Первая презентация проекта в Ижевске в январе 2026 года

ЦБ указывает, что организаторы призывают граждан присоединяться к программе лояльности DCB: приобретать карту в качестве «первоначального взноса», на которую в дальнейшем будут начисляться бонусы. «Затем баллы можно обменять на сертификаты маркетплейсов, являющихся партнерами проекта. Для участия в проекте и увеличения дохода необходимо привлекать новых участников»,— говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в то же время компания не ведет реальной или инвестиционной деятельности, а значит, считают в ЦБ, не может гарантировать заявленного дохода. Наличие партнерских соглашений с маркетплейсами не подтверждается.

Как изучил «Ъ-Удмуртия», организаторы заявляют о скидках на маркетплейсах до 90%. Карты DCB стоят 5–25 тыс. руб. За их покупку якобы будет начислено 50–125 тыс. бонусов. В числе так называемых партнеров, помимо цифровых торговых площадок, на сайте указаны благотворительный фонд «Защита Отечества», страховая компания «Согласие», сеть магазинов здорового питания «Вкусвилл» и другие организации. Заявленные регионы присутствия — Россия, Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения.

В официальном сообществе во «Вконтакте» — 237 подписчиков. Согласно одному из постов, 28 января реферальной системе DCB стукнул год работы. В частности, они запускали промо на девять автомобилей Skoda Rapid за привлечение новых участников.

В Банке России указывают, что DCB строится на принципах сетевого маркетинга через «реферальную систему», когда выплаты осуществляются за счет новых участников. При этом, отмечает регулятор, организаторы не заключают с гражданами договоры о привлечении средств.

«Общение с клиентами ведется через Telegram, при попытке вывести средства администраторы канала ссылаются на временные технические сложности, а потом перестают отвечать»,— содержится в релизе.

По данным «Чекко», ООО «Добролайф» было зарегистрировано в марте 2024 года с уставным капиталом 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — разработка компьютерного ПО. Директором и учредителем общества с долей 70% является Евгений Доброгорский. 13 января он прекратил деятельность ИП. В компании работает один человек. Чистая прибыль «Добролайф» в 2024 году составила 79 тыс. руб. при выручке 2,2 млн руб.

Евгений Щепелев