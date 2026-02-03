Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны обсудили работу в ОПЕК+ по стабильности энергетического рынка и договорились углублять сотрудничество в политической и торгово-экономических областях.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«С удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер»,— сообщил Кремль. Обсуждены также актуальная международная и региональная проблематика.

Разговор состоялся в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Саудовской Аравией 19 февраля.

Лусине Баласян

