Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Стороны обсудили работу в ОПЕК+ по стабильности энергетического рынка и договорились углублять сотрудничество в политической и торгово-экономических областях.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (слева) и президент России Владимир Путин

«С удовлетворением констатировано, что двусторонние отношения достигли высокого уровня, приобрели подлинно многоплановый и обоюдовыгодный характер»,— сообщил Кремль. Обсуждены также актуальная международная и региональная проблематика.

Разговор состоялся в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических связей между Россией и Саудовской Аравией 19 февраля.

Лусине Баласян