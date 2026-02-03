НАТО с доставкой на дом

Генсек НАТО Марк Рютте во вторник, 3 февраля, посетил Киев и выступил в Верховной раде, призвав к скорейшему заключению мирного соглашения, после подписания которого он пообещал разместить в стране иностранные войска. Накануне возобновления переговоров по Украине в Абу-Даби глава НАТО попытался подготовить Киев к неизбежным территориальным уступкам в обмен на гарантии безопасности. Визит генсека Рютте свидетельствует о стремлении подтолкнуть Киев к большей сговорчивости на переговорах в Абу-Даби, от которых президент Трамп ждет «хороших новостей». Впрочем, идеи главы НАТО идут вразрез с позицией России, предупреждающей, что размещение на Украине западных войск будет квалифицироваться ею как интервенция.

Выступая в Верховной раде, генсек НАТО Марк Рютте пытался втолковать депутатам, что Украине придется пойти на болезненные территориальные уступки, зато потом ей будут гарантированы безопасность и спокойная мирная жизнь

Фото: ANDRII NESTERENKO / AFP

Речь генсека НАТО в Раде была задумана как политический сигнал о поддержке Украины и как гвоздь программы церемонии открытия 15-й сессии Верховной рады, возобновившей работу в экстремальных условиях российских ударов по энергетическим объектам Украины и угрозы блэкаута в Киеве. Минобороны РФ подтвердило нанесение удара по «предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики в ответ на атаки Украины на гражданские объекты на территории России».

Накануне, отвечая на вопрос о том, действует ли по-прежнему энергетическое перемирие, срок которого истек в минувшее воскресенье, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что речь шла о 1 февраля.

Подтверждением начавшегося брожения в украинских верхах в связи с неутешительной ситуацией как на фронте, так и в тылу стало громкое заявление одного из ближайших соратников президента Зеленского, губернатора Николаевской области Виталия Кима, в комментарии британскому изданию The Independent признавшего, что Украина истощена и ей нужен мир.

«Территории важны, но все же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Для меня лично победа — это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа — это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего»,— сообщил Виталий Ким.



В этой ситуации за день до стартующего 4 февраля в Абу-Даби второго раунда переговоров по Украине в Киев и прибыл генсек НАТО Марк Рютте, ранее называвший «папочкой» президента США и, несмотря на свою принадлежность к европейской политической элите, снискавший в Европе репутацию «человека Трампа».

Выйдя на трибуну Верховной рады, генсек Рютте подтвердил, что целью его визита стала не только демонстрация неизменности политики поддержки Киева со стороны западных союзников, но и подготовка украинской стороны к переориентации с военного на мирный сценарий, причем в кратчайшие сроки.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех в НАТО, кто согласился»,— пообещал Рютте.

Кроме того, отвечая на неоднократно звучавшую ранее в Киеве критику западных союзников за недостаточный, по мнению украинской стороны, уровень поддержки, Марк Рютте напомнил, что с лета прошлого года альянс предоставил Киеву 90% средств ПВО, а также 75% ракет из списка потребностей Украины.

В своей речи в Верховной раде генсек НАТО также похвалил Украину, сообщив о том, что члены альянса учатся на ее «уникальном опыте применения инноваций».

Выступлению генсека Рютте в Раде и его призывам к депутатам готовиться к миру предшествовали новые заявления президента Трампа по украинскому конфликту, сделанные им 2 февраля в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома. Признав, что «между Зеленским и Путиным существует колоссальная ненависть», Трамп поставил себе в заслугу достигнутое по договоренности с президентом России Владимиром Путиным энергетическое перемирие.

«Так что это уже хоть что-то»,— отметил Трамп.

Несмотря на неутешительную ситуацию на Украине, глава Белого дома сообщил, что у его администрации вскоре могут появиться хорошие новости об урегулировании конфликта.

«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела с Украиной и Россией. Я говорю это впервые. Думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости»,— заявил Дональд Трамп, который, впрочем, и ранее неоднократно давал несбывшиеся обещания сообщить хорошие новости с украинского дипломатического фронта.

Как написала 3 февраля газета Financial Times, Украина, США и страны Европы якобы согласовали некий «многоуровневый план поддержки» будущего мирного соглашения. По информации издания, в случае «постоянных нарушений Россией» условий соглашения США и европейские страны должны быть готовы дать «скоординированный военный ответ».

Согласно обнародованному Financial Times плану, в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны России должна последовать реакция в течение 24 часов. В качестве первого шага предусмотрено дипломатическое предупреждение, за которым может последовать ответ со стороны украинской армии. Если же боевые действия продолжатся, на втором этапе в конфликт должна будет вмешаться «коалиция желающих», в которую могут войти контингенты стран ЕС, Великобритании и Турции.

Впрочем, достоверность публикации Financial Times о якобы согласованном западными союзниками мирном плане вызывает вопросы, учитывая, что американская сторона ни разу официально так и не подтвердила свою готовность поддержать размещение на Украине европейских контингентов.

Пока известно лишь то, что администрация США рассматривает возможность дать некие гарантии безопасности Украине, но и то при условии, что Киев сначала согласится пойти на территориальные уступки России, включающие уход ВСУ из Донбасса, в рамках будущего мирного соглашения.

Кроме того, обращает на себя внимание, что обнародованные генсеком НАТО в Киеве идеи прихода на Украину контингентов «коалиции желающих» идут вразрез с позицией России, предупреждающей, что размещение на Украине западных войск неприемлемо и будет квалифицироваться как интервенция.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России»,— говорится в обнародованном 2 февраля ответе МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Сергей Строкань