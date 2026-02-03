Армения отрицает участие в работе ОДКБ

Армения ни в каком формате не участвует в работе Организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян. Так он ответил на вопрос о том, продолжает ли республика подписывать принятые организацией документы.

«Армения не включена ни в какой процесс и ни в каком формате не участвует в процедурах в рамках ОДКБ»,— заявил Ален Симонян в интервью Factor.am.

Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 года. Армянский МИД утверждал, что окончательное решение о членстве в ОДКБ будет принято, если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на территории Армении. Кремль назвал решение о выходе из организации суверенным правом республики.

Лусине Баласян