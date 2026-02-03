Суд взыскал 109 тыс. руб. с дебошира, задержавшего авиарейс Волгоград — Москва

Дзержинский районный суд Волгограда взыскал с пассажира рейса Волгоград — Москва Ярулла Шуйтасова 109 тыс. руб. за дебош в самолете. С иском о возмещении убытков в инстанцию обратилось ПАО «Аэрофлот». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

ПАО "Аэрофлот" через суд взыскало 109 тыс. руб. с дебошира на рейсе Волгоград - Москва

Фото: Нина Шевченко ПАО "Аэрофлот" через суд взыскало 109 тыс. руб. с дебошира на рейсе Волгоград - Москва

Суд установил, что 10 октября 2023 года после окончания посадки, закрытия дверей и движения самолета к ВПП господин Шуйтасов проигнорировал просьбу бортпроводников пристегнуть ремни. Мужчина встал в проход между креслами, начал размахивать руками, оскорблял нецензурными словами пассажиров и спровоцировал драку.

Капитан решил вернуть самолет на стоянку и снять дебошира с рейса. Правоохранители составили в отношении него административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Из-за противоправного поведения пассажира «Аэрофлот» понес убытки в размере 109 тыс. руб.

Суд изучил доказательства и позицию сторон. Инстанция встала на сторону истца. Помимо убытков господин Шуйтасов должен компенсировать судебные расходы в сумме 4,7 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.

Марина Окорокова