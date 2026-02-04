«Королек» — дело певчее

Компания «Королек», которая владеет сетью кинотеатров Ultra Cinema, должна выплатить более 1 млн руб. авторского вознаграждения за трансляцию музыкальных произведений в фильмах. С соответствующим иском в суд обратилось Российское авторское общество. Организация смогла доказать, что «Королек» в феврале-сентябре 2023 года получил от продажи билетов более 38 млн руб., но не выплатил 3% за трансляцию музыкальных произведений. Ответчик пытался снизить сумму иска, заявив, что наиболее кассовые фильмы были российскими короткометражками без музыки, но суды установили, что на самом деле в кинотеатрах показывали голливудские блокбастеры.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Уфимское ООО «Королек», владеющее сетью кинотеатров Ultra Cinema, в двух арбитражных инстанциях проиграло спор с Российским авторским обществом. По решениям судов, компания обязана выплатить 1,15 млн руб. за трансляцию песен в художественных фильмах.

Как следует из материалов дела, РАО узнало от аналитического департамента Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, что в кинокомплексе Ultra Cinema в торгово-развлекательном центре «Мир» в Уфе с 1 февраля по 30 сентября 2023 года были показаны 110 фильмов. Общий сбор от продажи билетов составил 38,4 млн руб. Наибольшую выручку компании, следует из материалов дела, принесли показы короткометражных фильмов «Объектив» (11,28 млн руб.) и «Ушла по-чеховски» (5,6 млн руб.).

По мнению РАО, «Королек» демонстрировал фильмы без согласия авторов музыкальных произведений, которые звучали в кинокартинах, и не выплачивая им авторское вознаграждение.

Сумму ущерба истец оценил в 3% от кассового сбора с начала февраля по конец сентября 2023 года.

ООО «Королек» зарегистрировано в 2020 году в Уфе, занимается демонстрацией кинофильмов. В сеть Ultra Cinema входят два кинотеатра в Уфе: в торговых центрах «Мир» и Ultra, а также по одному в Пензе, Кургане и Набережных Челнах. Учредителем компании является Игорь Петренко, совладелец еще четырех уфимских фирм. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2024 году выручка "Королька" составила 130,5 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

В материалах дела указано, что претензии РАО касаются музыкальных произведений, звучавших в иностранных фильмах. Организация, по ходатайству ответчика, предоставила суду справки, составленные иностранными организациями по управлению правами в отношении каждого аудиовизуального произведения — так называемые кьюшиты (Que Sheet Report), и копии договоров о взаимном представительстве интересов.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд Башкирии отметил, что РАО имеет право требовать выплату за трансляцию песен в иностранных кинофильмах. «Ни Соединенными Штатами Америки, ни Российской Федерацией, ни другими государствами не вводились взаимные либо точечные санкции в части использования объектов интеллектуальной собственности — объектов авторского права», указано в решении. Сумму взыскания суд признал верной.

В апелляционной инстанции «Королек» заявлял, что суд не исследовал действительность кьюшитов, предоставленных РАО, а также их отношение к спорным музыкальным произведениям. Кроме того, пояснил ответчик, претензии истца касались двух короткометражек, «не имеющих музыкальных произведений в своем составе», соответственно требовать платы за их показ — незаконно.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами «Королька». РАО, указал суд, является аккредитованной организацией в России и членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов CISAC, которая поручила организации представлять интересы ее членов в России. Согласно Бернской конвенции, на территории России предоставляется охрана авторских прав, отметил суд. Он также обратил внимание, что кассовые сборы спорных короткометражек были получены фактически за трансляцию голливудских блокбастеров без прокатного удостоверения: «Форсаж 10» и «Стражи Галактики. Часть 3». Отсутствие кьюшитов на некоторые музыкальные произведения, входящие в состав спорных фильмов, отметил суд, «не исключает обязанность истца распределить причитающееся авторам вознаграждение».

«Ссылки ответчика на невозможность идентификации некоторых авторов суды почему-то отклонили, и их мотивировка в духе "он все равно должен заплатить" мне представляется неправовой. В этой части есть смысл обжаловать судебные акты в кассационном порядке,— полагает старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. — А то, что ответчик для целей уменьшения показателей по сборам пытался выдать показ части фильмов за якобы платный показ короткометражек без музыки — это недопустимая манипуляция. Кинотеатрам следует отказаться от такой практики и добросовестно оформлять свои отношения с РАО без суда».

Булат Баширов