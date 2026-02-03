Выручка «Аэрофлота» по РСБУ за год выросла на 6,7% и превысила 760 млн рублей

Выручка компании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2025 год составила 760,401 млн руб. и увеличилась на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные содержатся в финансовом отчете авиакомпании за 2025 год.

За прошедший год увеличилась выручка от рейсов «Аэрофлота», авиакомпаний в коммерческом управлении, а также прочая выручка. Пассажирооборот компании вырос на 0,6%, в том числе на международных линиях — на 13,7%. По итогам года занятость кресел была рекордной и составила 89,3%.

В IV квартале выручка «Аэрофлота» составила 191,829 млн руб., увеличившись на 2,7% год к году. Темпы роста замедлились из-за сильной базы 2024 года, снижения доходных ставок в международном сегменте и вынужденных отмен рейсов в течение 2025 года, в том числе вследствие временных ограничений на использование воздушного пространства.

Чистая прибыль авиакомпании по РСБУ составила 123,037 млн руб., чистый убыток IV квартала — 6,786 млн руб. Скорректированная на неденежные эффекты чистая прибыль по итогам 2025-го составила 11,847 млн руб. Убыток от продаж в последнем квартале составил 18,798 млн руб., что опередило убыток по итогам года, достигший 14,590 млн руб. против прибыли 23,689 млн руб. за 2024 год.

Валовая прибыль за 2025 год составила 11,253 млн руб. по сравнению с 44,861 млн руб. по итогам 2024 года. В IV квартале валовый убыток «Аэрофлота» составил 9,834 млн руб. по сравнению с 6,559 млн руб. валовой прибыли за аналогичный период предшествующего года.

Коммерческие расходы за прошедший год превысили на 9,1% показатель 2024-го и составили 10,164 млн руб. Управленческие расходы увеличились на 3,821 млн руб., достигнув 15,680 млн руб. Это преимущественно обусловлено продолжением процесса импортозамещения IT-систем и связанным с этим ростом расходов на амортизацию нематериальных активов и сопровождение ИТ-продуктов, а также некоторыми другими факторами.