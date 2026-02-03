Суд Набережных Челнов удовлетворил требование прокуратуры о взыскании с ООО «Парк культуры и отдыха» 130 тысяч руб. компенсации морального вреда за травмы, полученные несовершеннолетней на аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах несовершеннолетней выплатят 130 тысяч за травмы на аттракционе

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ В Челнах несовершеннолетней выплатят 130 тысяч за травмы на аттракционе

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Установлено, что 10 мая 2025 года из-за технических неисправностей аттракциона «Автодром» ребенок получил термические ожоги 1–2 степени шеи, груди, правого плеча и ног, а также растяжение связок правого бедра. Экспертиза квалифицировала травмы как легкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Анна Кайдалова