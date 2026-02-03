Энергосистемы центра России и Москвы побили рекорды потребления мощности

Энергосистемы центра России и Москвы обновили исторический рекорд потребления электричества из-за сильных холодов. В ОЭС Центра 3 февраля потребление мощности достигло 43208 МВт, что почти в два раза больше прошлого рекорда, установленного 18 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба «Системного оператора Единой энергетической системы».

В энергосистеме Москвы и Московской области потребление мощности увеличилось на 1243 МВт (до 21126 МВт) с рекордного показателя в декабре 2024 года. Потребление мощности в энергосистеме Воронежской области достигло 2216 МВт и побило рекорд 1990 года на 170 МВт.

Также рекорды побили в ОЭС Северо-Запада. 2 февраля потребление мощности в энергообъединении выросло до 15772 МВт, что на 121 МВт больше, чем в январе 2024 года. Рекордные показатели также зафиксированы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 8358 МВт. Энергосистема Новгородской области достигла максимальной мощности потребления с 1991 года, увеличив показатель на 2 МВт — до 797 МВт.

По данным «Системного оператора», основным фактором повышенного уровня потребления электроэнергии являются сильные холода, которые установились на значительной части территории России.