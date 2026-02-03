Девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на месте «Телты»

ООО «Аквавита», которое входит в группу ижевского девелопера «УДС», получило разрешение на ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса в Перми по ул. Окулова, 14. Об этом сообщается в реестре разрешений на ввод в эксплуатацию, первым обратил внимание «Новый компаньон». Разрешение объект получил 11 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив «Ъ-Прикамье» Фото: Архив «Ъ-Прикамье»

Гостиница Hampton by Hilton имеет категорию «4–5 звезд» и расположена на месте бывшего ДК «Телта». В здании 15 этажей, оно рассчитано на 130 номеров, также в нем расположены конференц-зал, фитнес-центр, спа-зона и ресторан на самом верхнем этаже с панорамным видом. Позже стало известно, что в здании также откроется ресторан коми-пермяцкой кухни «TB».

Гостиница строилась с 2021 года. В сентябре 2025 года разрешение на строительство продлили. Общие инвестиции в проект на старте оценивались в 1,5 млрд руб., затем постоянно увеличивались. В 2024 году бюджет составил 2,5 млрд руб.