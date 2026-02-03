В 2026 году в Казанской агломерации по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 19 дорожных объектов общей протяженностью 14 км. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Татарстана.

В Казанской агломерации отремонтируют 14 км дорог в 2026 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казанской агломерации отремонтируют 14 км дорог в 2026 году

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Из них 6,8 км приходятся на региональные дороги и 7,6 км — на улично-дорожную сеть Казани. Капитальный ремонт пройдет на участках трасс «Каменка — Дубъязы — Большая Атня» — Шуман — Олуяз (Высокогорский район), «Нижние Вязовые — станция Албаба» — Большие Ширданы (Зеленодольский район), Столбище — Атабаево — Карадули и «Казань — Оренбург» — Бима (Лаишевский район), а также «Казань — Шемордан» — Аркатово (Пестречинский район).

В Казани приведут в нормативное состояние 14 улиц. Работы запланированы в Приволжском, Авиастроительном, Кировском, Московском и Советском районах.

В министерстве отметили, что реализация проекта позволит довести долю дорог агломерации в нормативном состоянии до 85,19%.

Анна Кайдалова