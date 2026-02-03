Жительницу Херсонской области приговорили к десяти годам колонии за шпионаж

Жительницу Херсонской области приговорили к десяти годам колонии общего режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным надзорного ведомства, с октября 2023 года по май 2024 года Ирина Гедзык собирала на территории Каховского округа данные о передвижении и местах дислокации военной техники, а также личного состава вооруженных сил РФ. По версии следствия, женщина завербовалась в ряды украинской разведки добровольно. Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали эту информацию для огневых ударов.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Александр Дремлюгин, Симферополь