«Россети Тюмень» направили 6 млн на повышение надежности электроснабжения отдаленного поселка в Югре

«Россети Тюмень» завершили ремонт высоковольтной подстанции в ХМАО-Югре, которая обеспечивает электроснабжение поселка Коммунистический и одного из крупнейших деревообрабатывающих предприятий региона – лесопромышленного комбината «Самза». Стоимость работ составила 6 млн рублей.



Для повышения надежности функционирования подстанции энергетики провели капремонт основного силового оборудования. Специалисты выполнили ревизию активной части трансформатора мощностью 16 МВА: заменили почти 13 тонн трансформаторного масла, обновили систему охлаждения, газовое реле, маслоуказатели, резиновые уплотнители и элементы запорной арматуры. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями. Во время работ электричество подавалось потребителям по резервной схеме.

Капитальный ремонт подстанции повысил надежность электроснабжения жителей и ряда социально значимых объектов поселка Коммунистический, в том числе врачебной амбулатории, школы, детского сада, спорткомплекса и котельной.

АО «Россети Тюмень»