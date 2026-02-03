Синоптики прогнозируют похолодание до -33С° в Нижегородской области

В Нижегородской области в ночь на 4 февраля местами может похолодать до -33С°. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков.

Днем 4 февраля температура воздуха прогнозируется от -17 до -22°С.

В «Нижновэнерго» в связи с предстоящими морозами сообщили, что энергетики работают в режиме повышенной готовности. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 624 специалиста и 304 единицы спецтехники.

Для подачи электроэнергии на социально значимые и инфраструктурные объекты подготовлены 179 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 4,08 МВт.

Андрей Репин